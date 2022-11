Elon Musk recibe troleo masivo tras las sancionar a usuarios de Twitter que lo criticaron

Los cambios en Twitter durante las últimas semanas han dado mucho de que hablar, pero ahora una controversia en particular empieza a ser visible, y es que usuarios están siendo sancionados por criticar al ahora dueño de la red social: Elon Musk.

Suena algo contradictorio, porque el mismo Musk anunció que Twitter entraría en una nueva era y alzo la bandera de la “libertad de expresión”, sin embargo la plataforma ha estado dando avisos a algunos usuarios y llamados a eliminar tweets por “conductas odiosas”.

Esto le sucedió al usuario @SaeedDiCaprio, quien recibió estas alertas por sus dichos contra el propio Musk.

are you serious right now pic.twitter.com/3BHbPtP4Jw

Si bien lo publicó como una broma -en la que ni siquiera estaba etiquetado el dueño de Twitter- fue suficiente para generar alertas.

Otros usuarios también explicaron sus propios casos de sanciones. Por ejemplo, @m_o_x_d vio su cuenta sancionada por plantear que: “el mundo está comenzando a pensar que deberían comenzar a guillotinear más a los billonarios”.

Oh, Elon got you on the hit list, I fear. Not very “Comedy is legal again” of him.. pic.twitter.com/ScfC2GhaiK

— Leo P 🦁 (@Leo_P_2008) November 15, 2022