“No me meto en cahuines”: La respuesta de Jorge González ante acusación de su ex pareja de violencia doméstica

“No me meto en cahuines”, fue la respuesta del ex vocalista de Los Prisioneros, Jorge González, al ser consultado por ADN sobre la denuncia de violencia doméstica realizada por su ex pareja, Daniela Pizarro.

A través de su cuenta de Instagram, la joven comenzó refiriéndose a una de las canciones de la banda: “Corazones Rojos (ríe) Escribo canciones y después le pego a las mujeres (ríe) Sigan siendo fans”, escribió.

Tras ese mensaje no paró de desahogarse contra González y quienes la criticaban por “exponerlo”.

“Un hombre te puede vulnerar en lo más sagrado y quitarte hasta la dignidad, pero está todo bien si en un momento fue tu sustento económico (…) que te peguen, total te mantienen“, señaló.

“No me merecía vivir así”: La respuesta de la ex polola de Jorge González

Estas declaraciones generaron una serie de reacciones en las redes sociales, algunas en contra y otras a favor de Pizarro.

Sin embargo, la joven respondió a todos los comentarios que ha recibido en las últimas horas y contó toda su verdad.

“Chiquillos si yo quisiera seguidores cerraría la cuenta que yo misma cerré con más de 70 mil seguidores o simplemente nunca la hubiera cerrado, en uno de los momentos donde estuve más activa”, comentó.

“Si hablé de algo que me costo tanto tiempo hablar fue porque ayer la rabia me ganó y aunque sigan justificando al tipo por su plata, es real que la verdad libera. Si no hablaba ahora en algún momento lo iba a hacer, porque es horrible guardarse algo así y ver como todos defienden a un ‘ídolo’”, contó.

También explicó que no lograba comprender la dinámica en la que estaba junto al líder de Los Prisioneros. “Sé que lo defendí muchas veces, ayer hablé de todo eso. Para mi nosotros estábamos bien y todos los demás estaban equivocados, me costó mucho darme cuenta que yo no merecía vivir así”, aseveró.