“Cállate” y “levántate una venezolana”: las frases que marcaron el fracaso de George Harris en Viña 2025

Desde la previa se vaticinaba que el show del humorista venezolano, George Harris, en el Festival de Viña 2025 no pasaría desapercibido. Y es que tuits y rutinas del artista caribeño criticando al Presidente Gabriel Boric, insultando al exmandatario Salvador Allende y relativizando dictaduras como la chilena, generaron un ambiente bastante hostil frente a la rutina del hombre radicado en Estados Unidos.

En este escenario, el humorista incluso llegó a renunciar a su opción de presentarse en la ciudad jardín, sin embargo, tras la insistencia de la producción, Jorge Enrique González decidió venir a Chile.

Pese a todo lo que se había hablado en los días previos, el cómico parecía tener un público bastante favorable, ya que buena parte de los asistentes a la noche inaugural del festival eran venezolanos, lo que finalmente no impidió su fracaso.

Si bien recibió una ovación al momento de entrar, con el pasar del tiempo, su rutina comenzó a decaer: nunca pudo terminar su primer chiste que se volvió muy extenso y sin ningún remate. Así, a cinco minutos de arrancar no logró sacar ninguna sonrisa al público y se empezaron a escuchar las primeras pifias.

Tras no lograr hacer reir a los asistentes y con abucheos cada vez más fuertes, el venezolano decidió detener su presentación y hablar directamente con el público, lo que avivó el rechazo de la gente.

“Yo no puedo creer que una gente compre una entrada para pitar toda la noche, se van a quedar sordos. El que no le gusta, ve a comprar un refresco o una empanada (…) ¡Levántate una venezolana, marico! ¿Qué te pasa? Va a estar toda la noche silbando. Por eso te vas a quedar solo, huevón. ¡Levántate una venezolana!”, dijo.

Pese a que la reacción de sus compatriotas presentes en la Quinta Vergara fue de apoyo, esta confrontación inicial condenó su rutina y la hostilidad del público no hizo más que ir en aumento.

“Vamos a calmarnos muchachos, esto es complicado. Yo no vine a amargarles la vida a nadie. Si ustedes quieren que me vaya, yo me voy. No pasa nada. Mi avión sale igualito para Estados Unidos en dos días, no pasa nada”, siguió desafiando al Monstruo.