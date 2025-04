Recordado por su trabajo en Top Gun: Muere actor Val Kilmer a los 68 años

El actor de Hollywood Val Kilmer, conocido por sus papeles en películas como Top Gun y Batman Forever, falleció este martes en su casa en Los Ángeles a los 65 años. Su hija, Mercedes Kilmer, confirmó que murió de neumonía, según informaron medios estadounidenses.

Kilmer también protagonizó The Doors (1991), donde dio vida al músico Jim Morrison. Participó en películas como el western Tombstone y el drama policial Heat, ambas muy reconocidas en su época.

Enfermedad, cirugía y regreso a la pantalla

En 2014, le diagnosticaron cáncer de garganta. Aunque se recuperó, una traqueotomía afectó su voz y limitó su carrera. A pesar de eso, en 2022 regresó al cine para interpretar nuevamente a Iceman junto a Tom Cruise en Top Gun: Maverick.

En 2021, estrenó el documental Val (disponible en Prime Video) en el Festival de Cannes. El filme mostraba imágenes caseras de 40 años, así como momentos íntimos del actor, su familia y amigos.

Infancia, formación y vida familiar

Val Edward Kilmer nació el 31 de diciembre de 1959. Creció en una familia de clase media en Los Ángeles. Sus padres eran científicos cristianos, fe que mantuvo toda su vida.

A los 17 años se convirtió en el alumno más joven admitido en la prestigiosa Juilliard School de Nueva York. En los años 80 se hizo conocido por comedias como Top Secret! (1984) y Real Genius (1985), antes de consolidarse como Iceman en Top Gun (1986).

Más adelante actuó en Willow y Kill Me Again, donde compartió pantalla con la actriz británica Joanne Whalley, con quien se casó en 1988 y tuvo dos hijos. Se separaron ocho años después.

Críticas, elogios y carácter desafiante

Kilmer fue aclamado por su talento, aunque también fue considerado una figura compleja. El crítico Roger Ebert escribió que “si hay un premio para el actor más anónimo de su generación, Val Kilmer debería recibirlo”, y agregó que “mostró una gama de personajes tan convincente que es probable que la mayoría de la gente no se dé cuenta de que estaban viendo al mismo actor”.

En The Doors, su compromiso fue total. Bajó de peso, memorizó 50 canciones y practicó hasta que los propios miembros de la banda no distinguían su voz de la de Morrison.

Según James Riordan, los mismos miembros de The Doors no podían distinguir entre las interpretaciones de Kilmer y las originales de Morrison.

Sin embargo, su carrera también estuvo marcada por conflictos en los rodajes. Joel Schumacher, director de Batman, quien lo describió como “difícil e infantil”, mientras que John Frankenheimer, director de The Island of Dr. Moreau fue aún más duro: “no me gusta Val Kilmer. No me gusta su ética de trabajo y no quiero volver a estar asociado con él nunca más”.

A estas críticas kilmer respondió, “yo creo que soy desafiante, no exigente, y no me disculpo por eso”.

Lejos del estereotipo de Hollywood

Pese a su fama, Kilmer evitó el estilo de vida fiestero de Hollywood. Prefería pasar tiempo con sus hijos en su rancho en Nuevo México.

El actor fue calidamente despedido en redes sociales. Josh Brolin, colega y amigo le dedicó las siguientes palabras: “Nos vemos, amigo. Te echaré de menos (…) Eras una chispa explosiva: inteligente, desafiante, valiente y tremendamente creativo. Ya no quedan muchas personas así”.