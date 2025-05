Hoy es martes 13 ¿Cuáles son las supersticiones de este día?

Hoy es martes 13, y para muchos eso basta para pensarlo dos veces antes de tomar decisiones importantes. La superstición es clara y rotunda: mejor no casarse, no viajar y, si se puede, evitar moverse demasiado de casa. La advertencia viene acompañada por una mezcla de mitología romana, referencias bíblicas y tradiciones populares que han convertido a esta fecha en sinónimo de mala suerte.

En Chile, y países como México, España o Argentina, el martes 13 ocupa un lugar especial en el calendario del escepticismo cotidiano. El temor no es solo por el día, sino también por el número: el temido 13, asociado a Judas en la Última Cena y a la aparición del Anticristo en el capítulo 13 del Apocalipsis. Este miedo tiene nombre propio: triscaidecafobia.

Además, el martes carga con su propio peso simbólico. Viene del dios romano Marte, vinculado a la guerra, la destrucción y la sangre. Para algunas culturas, esto lo convierte en el peor día posible para iniciar algo importante. Como remate, la caída de Constantinopla, uno de los eventos más traumáticos del mundo cristiano, ocurrió también un martes.

Pero la superstición no conoce fronteras claras. En Italia, el día fatídico es el viernes 17; en Estados Unidos y el mundo anglosajón, el famoso viernes 13, título que incluso fue modificado en Hispanoamérica para calzar con la creencia local: en Chile, Perú y Argentina, la película fue reestrenada como… Martes 13.

Rituales, prohibiciones y amuletos

En países como México, el martes 13 trae consigo una serie de rituales y advertencias: se hacen limpiezas con huevo, se cuelgan herraduras detrás de las puertas, se evita firmar contratos o emprender viajes, y se refuerzan supersticiones comunes como no barrer de noche, no dejar tijeras abiertas o no romper espejos. Todo con tal de no tentar a la suerte.

Curiosamente, no todos los pueblos ven el 13 con malos ojos. En culturas como la azteca, el número era considerado sagrado y ordenador, como lo es el 7 para el cristianismo. Su calendario ritual, el tonalpohualli, estaba dividido en ciclos de 13 días.

Y aunque parezca cosa del pasado, la triscaidecafobia llega hasta el presente con ejemplos tan concretos como edificios sin piso 13 (que pasa directamente del 12 al 14), líneas aéreas que omiten la fila 13, o incluso la omisión del artículo 13 en el Código de Hammurabi, uno de los primeros conjuntos de leyes de la historia.

¿Somos nosotros los de la mala suerte?

Según el medio El País, el profesor de Psicología Pedro Raúl Montoro explica que este tipo de creencias responden a una necesidad humana de encontrar patrones, de establecer relaciones de causa y efecto que nos permitan prever el futuro, aunque no haya una base real.

La mala suerte, entonces, no estaría en el calendario, sino en la mente. Pero eso no impide que cada tanto, al ver un martes 13 en el almanaque, evitemos tomar decisiones importantes, toquemos madera o compartamos memes sobre la “yeta” (en Argentina).