Pedro Pascal deslumbra en la portada de Vanity Fair: “Todos quieren un pedazo de Pedro”

Pedro Pascal es hoy una de las figuras más destacadas de Hollywood. Su carisma y cercanía lo han hecho querido por el público en todo el mundo. Ahora, a sus 50 años, es el protagonista de la nueva portada de Vanity Fair (edición julio-agosto).

El título de la publicación no deja dudas: “Everyone Wants a Piece of Pedro” (Todos quieren un pedazo de Pedro). La revista destaca su éxito en series como The Mandalorian y The Last of Us, y lo posiciona como uno de los actores más influyentes del momento.

Reflexiones sobre la fama y la edad

En la entrevista, Pascal se mostró sincero sobre cómo ha vivido esta etapa de su vida. “Entrando en mis 40s me sentí adulto y empoderado. Cincuenta se sintió más vulnerable, mucho más vulnerable”, comentó.

También cuestionó la exposición mediática que recibe: “¡Qué tontería para un hombre de 50 años tener toda esta atención! Esto es una mierda de voz en la sombra, ¿sabes a qué me refiero?” Y agregó con sorpresa: “Siempre me siento perplejo cuando, en cualquier medio, me identifican como una persona muy reservada, porque eso es lo opuesto a mí”.

Vida personal y emociones profundas

Pedro habló sobre la muerte de su madre, Verónica Pascal, ocurrida en el año 2000. Fue un golpe duro que aún lo acompaña. “A veces todavía siento como si me estuvieran cuidando. Siento su presencia a mi alrededor. No siento que nada de esto ahora mismo estaría sucediendo si no fuera por ella”, confesó. También abordó si le gustaría tener hijos en el futuro. “He soñado con llevar a mis hijos al cine como mis padres me llevaron a mí. Así que supongo que quiero un atajo hacia un ser humano interesante, que sea mi hijo, y que vaya a ver algo que yo quiero ver”, dijo.

Compromiso social y mirada crítica

El actor reafirmó su postura frente a temas sociales, en especial los derechos de las personas trans. Cuestionó duramente los dichos de J.K. Rowling: “Los matones me enferman de mierda”, expresó.

Lo que viene para Pedro Pascal

Pascal se prepara para nuevos estrenos. El 31 de julio llegará a los cines Amores Materialistas, donde comparte pantalla con Dakota Johnson y Chris Evans. Además, se integrará al universo Marvel con Los Cuatro Fantásticos: Los Primeros Pasos (2025) y Vengadores: El Juicio Final (2026).

Con una carrera en pleno auge, y una personalidad cercana y transparente, Pedro Pascal sigue demostrando que el éxito también puede vivirse con vulnerabilidad y humanidad.