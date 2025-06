Estos son los lugares que ya no vale la pena visitar según TTW

La reconocida revista especializada en turismo, Travel and Tour World (TTW), elaboró un listado con algunos de los destinos más populares del planeta, pero no para celebrarlos, sino para advertir que “ya no vale la pena visitarlos”.

Entre las principales razones, TTW menciona la masificación del turismo, los altos costos, y el hecho de que estos lugares se han convertido en experiencias “más pensadas para redes sociales que para el viajero consciente”. Además, critican que han perdido su autenticidad y se han vuelto estresantes y caóticos.

Machu Picchu fue uno de los destinos más cuestionados. Según el reporte, enfrenta problemas de sobreaforo, con más de 700 personas al día transitando una sola ruta cuando el límite oficial es de 450. A eso se suma un deficiente sistema de entradas, reventa informal, acusaciones de corrupción y presiones políticas para incrementar el flujo de turistas, lo que ha afectado negativamente la experiencia.

La lista también incluye a:

Venecia, Italia: Con más de 25 millones de visitantes anuales, la ciudad enfrenta congestión permanente, alza del costo de vida y la reducción drástica de su población local.

Bali, Indonesia: Se ha visto impactada por la contaminación ambiental, el turismo descontrolado y la pérdida de su identidad espiritual.

Kioto, Japón: Algunos barrios tradicionales como Gion han debido restringir incluso la toma de fotografías debido al comportamiento invasivo de los turistas.

Reikiavik y el Círculo Dorado, Islandia: La infraestructura natural está al límite por la alta demanda turística.

Santorini, Grecia: Hasta 18 mil personas provenientes de cruceros llegan por día en temporada alta, saturando los servicios y deteriorando la calidad de vida de los residentes.

Frente a este diagnóstico, Travel and Tour World hace un llamado a repensar el turismo y explorar lugares menos conocidos, fomentando un viaje más sustentable y respetuoso con las comunidades locales.