La decisión del TC: Una pelota tirada al córner

Tras el fracaso del requerimiento en el Tribunal Constitucional (TC), el presidente Sebastián Piñera decidió promulgar el proyecto de tercer retiro del 10%.

“Respetamos y aceptamos la decisión del Tribunal Constitucional, pero no la compartimos, por eso promulgaremos hoy la reforma discutida por el Congreso, haremos todos los esfuerzos para que lleguen a las familias chilenas la próxima semana y retiraremos el presentado por nosotros”, afirmó el mandatario.

Ante esto, en Hablemos en Off, Nicolás Vergara señaló que “mandó ayer el TC o más bien el ministro Iván Aróstica la pelota al córner, yo creo que sí”.

“Cuando el ex ministro del TC, Iván Aróstica, entrando al tribunal dice que la discusión del tercer retiro tiene que hacerse cargo de las necesidades de la gente, Fernando Atria tenía razón, el TC es una tercera cámara. Encargarse de las necesidades de la gente es lo que hace una tercera cámara, no un tribunal”, afirmó Vergara.

Además, aseveró que “al no fallar en derecho no es necesaria su subsistencia. Tirar para el córner es no pronunciarse sobre el fondo, sino que sobre la forma”.

“Pienso que hubiese sido mucho más sano para el país un Tribunal Constitucional que no se demorara los plazos eternos que se toma habitualmente, sino que rechazara el recurso con fundamentos jurídicos y no tirándola para el córner”, afirmó.

Respecto del tercer retiro, Vergara explicó que “en lo que se equivocó La Moneda, y ahora lo reconocen, es en menospreciar la admisibilidad. La batalla se jugaba en eso, no en el fondo”.