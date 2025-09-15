Los 50 años de Metro de Santiago

“Estamos celebrando y específicamente hoy los 50 años de una de las instituciones más espectaculares y más santiaginas que tenemos, el Metro de Santiago. Hoy, hoy Metro cumple 50 años. ¿Cuántas ciudades del mundo querrían un metro con 50 años?”, señaló Rodrigo Guendelman, subrayando también el valor de iniciativas como MetroArte y BiblioMetro, que han acercado la cultura a los usuarios.

El conductor quiso además rendir homenaje al urbanista Juan Parrochia Beguín, a quien calificó como el verdadero “padre del Metro de Santiago”. “Un gigante Juan Parroquia. El único que se puede y que debe llevarse los créditos de crear cualquiera de las líneas del Metro. Que se haga justicia con este gigante del urbanismo”, afirmó, recordando que su visión permitió planificar un sistema de 15 líneas entre 1969 y 2040, muy cercano a la realidad actual.