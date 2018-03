Oscar 2018: Estos son los actores que compiten por el galardón

La entrega de los Oscar es este domingo 4 y son cinco las actores que están nominados en la categoría de mejor.

¿Quiénes son?

Timothée Chalamet , “Call Me By Your Name”

Con solo 22 años, este actor francés se convirtió en el más joven nominado a la estatuilla desde los 80’s. Debido a su actuación en la película dirigida por Luca Guadagnino, Chalamet ha sido nominado a la categoría de “Mejor Actor” ocho veces, de las cuales ha ganado el Independent Spirit. Además, ha participado en otra producción nominada al Oscar, “Lady Bird”.

Daniel Day-Lewis, “Phantom Thread”

El actor ganador de tres premio Oscar, nuevamente es nominado a la estatuilla por la película de Paul Thomas Anderson. Reconocido por películas como “Lincon” y “There Will Be Blood” ha sido nueve veces reconocido como Mejor Actor.

Daniel Kaluuya, “Get Out”

Actor, modelo y escritor, Kaluuya ha participado en las series “Black Mirror” y “Skins”. Sin embargo, el filme de Jordan Peele lo ha vuelto famoso a nivel mundial y por la cual ha sido nominado a nueve premios por Mejor Actor.

Gary Oldmand , “Darkest Hours”

Esta es la segunda vez que el emblemático actor está nominado a un Oscar. Reconocido por su actuación en “Tinker Tailor Soldier Spy” este director, guionista y productor busca quedarse con la estatuilla este domingo.

Denzel Washington, “Roman J. Israel, Esq”

Este actor y director ha ganado tres Globos de Oro, un Premio del Sindicato de Actores, un premio Tony y dos premios Óscar; estos por las películas “Glory” como mejor actor de reparto en 1989, y por “Día de entrenamiento” como mejor actor principal en 2001. Ha obtenido dos premio Oscar, uno por Mejor Actor por “Training Day” y por Mejor Actor de Reparto por “Tiempos de Gloria”.