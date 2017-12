The Cure prepara documental que abordará sus 40 años de trayectoria

La reconocida banda The Cure cumple 40 años este 2018, acontecimiento que será celebrado con un mega concierto en Hyde Park. Pero eso no es todo, la trayectoria musical del grupo sera retratada en un documental que abordará sus cuatro décadas de historia.

La historia del conjunto se contará de forma cronológica desde 1970, cuando se llamaban Easy Cure, hasta la fecha y el mismo Robert Smith será quien narre este viaje. Tim Pope, histórico colaborador del conjunto de “Pictures of you”, trabajarán juntos en su realización.

Pope contó en redes sociales que el documental tendrá material inédito de la colección del propio Smith, con entrevistas nunca antes vistas, bootlegs, grabaciones en Super-8 y más.

So, 2018 will see me collaborating with Robert on a feature-length, chronological documentary of The Cure’s history from the 1970s via present day to the future. Robert himself will tell the story and this will work alongside other events for the band’s 40-year celebration.

— Tim Pope (@timpopedirector) 13 de diciembre de 2017