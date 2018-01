Pearl Jam fija show en Santiago previo a su presentación en Lollapalooza

Este lunes, la banda estadounidense Pearl Jam informó que fijó un nuevo concierto en Chile, previo a su presentación en el festival Lollapalooza.

La presentación se llevará a cabo el próximo 13 de marzo en el Movistar Arena en el Parque O´higgins.

Tras este concierto, la banda liderada por Eddie Vedder cerrará el festival intenacional la noche del 16 de marzo.

Las entradas para el side show del grupo serán puestas a la venta el martes 30 de enero para los miembros del club de fans Ten Club, mientras que la venta general iniciará al medio día el vienes 2 de febrero a través de Puntoticket.

Los valores irán desde los $28.000 para tribuna hasta los $112.000 de platea baja diamante.

El grupo informó de esta concierto a través de su cuenta de Twitter.

Chile! 🇨🇱 Pearl Jam has added a concert in Santiago on March 13 at @MovistarArena: https://t.co/zhS06D7D9y pic.twitter.com/3FMxKvXYw6

— Pearl Jam (@PearlJam) 29 de enero de 2018