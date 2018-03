Belle & Sebastian cierra su trilogía de EPs How to Solve Our Human Problems

En octubre de 2017 la banda escocesa Belle & Sebastian estrenaba su primera canción en dos años y lo hacía lanzando el primer single de, a su vez, el primer EP de una serie de tres que serían editados en los siguientes tres meses. El proyecto se llamaba How to Solve Our Human Problems y hace unos días llegó a puerto con la publicación de la tercera parte y final de la triada.

“Hacer algo un poco más interesante” fue el argumento entregado por el líder de la banda Stuart Murdoch, consultado por el formato en tres partes en vez de lanzar un solo disco. En total son 15 canciones repartidas equitativamente, que se pueden escuchar online y en versiones físicas recién estrenadas en CD y vinilo.

How To Solve Our Human Problems