Nick Cave estrena video en vivo para su canción “Distant sky”

Hace unas semanas les comentábamos sobre el lanzamiento de un nuevo EP por parte de Nick Cave and the Bad Seeds. Distant Sky – Live in Copenhagen tiene fecha de salida para el 28 de septiembre, solo unos días antes de que se presente nuevamente en nuestro país, tras el acontecido show que dio hace 20 años, también en el Teatro Caupolicán.

Este nuevo EP, que fue granado durante su visita a Dinamarca en octubre del 2017, contendrá 4 canciones “Jubilee Street”, “From Her to Eternity”, “The Mercy Seat” y “Distant Sky”. Justamente esta última canción que le da nombre al trabajo, cuenta ahora con un video,recién estrenado y registrado durante su presentación en el Royal Arena de Copenhague.

Para su show en vivo, Nick Cave & the Bad Seeds estará integrado por Warren Ellis (piano, teclado, violín, guitarra tenor), Martyn Casey (bajo), Thomas Wydler (batería), Jim Sclavunos (vibráfono, percusión, piano, batería), George Vjestica (guitarra) y Larry Mullins (teclados, piano).