José Antonio Kast lanzará en enero un nuevo movimiento político

Tras una reunión mantenida ayer con el futuro presidente, Sebastián Piñera, José Antonio Kast anunció el lanzamiento de un nuevo movimiento político.

El ex candidato aseguró que busca recoger ideas de todos los sectores y enfatizó en que no se trata de un partido político, por lo que no formarán parte directa de Chile Vamos.

“Nosotros queremos formar este movimiento, que es transversal, no es un partido político, sino que queremos recoger todas las experiencias y los apoyos que tuvimos transversalmente a lo largo de todo Chile, y es algo que estamos desarrollando y construyendo con un grupo de personas y que ya en enero queremos presentar”, afirmó el diputado.

“No es un partido político y por lo tanto no será parte de Chile Vamos o de un conglomerado que empuje una línea política. Lo que nos interesa es rescatar buenos liderazgos en los distintos partidos políticos”, agregó.

El parlamentario hizo un claro guiño a la Democracia Cristiana, e invitó a participar a “todos los que se sientan identificados con nuestros principios”.

“Lo que nos interesa es rescatar buenos liderazgos en los distintos partidos políticos, por lo tanto, alguien que milite en la UDI, en Renovación (Nacional), en Evópoli, en el PRI, en la Democracia Cristiana si se siente identificado con los principios que nosotros vamos a plasmar en los fundamentos de este movimiento, muy bienvenido”, añadió el parlamentario.

Además enfatizó que su movimiento apoyará en todo lo que corresponda al futuro gobierno de Piñera y, en caso de discernir, la vía de solución será el diálogo.

“Comprometimos todo el apoyo que nosotros podamos darle al futuro gobierno para que se desarrolle en plenitud la propuesta de gobierno que realizó Sebastián Piñera (en su campaña) y que en gran parte nosotros también propusimos al país; que se funda en la libertad, en el emprendimiento, en el respeto a la dignidad de la persona humana y su entorno”, concluyó Kast.