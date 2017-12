Ex directora del Sename imputada por muerte de Daniela Vega: “En ese momento, luché por el trasplante de esa niña”

Este martes la ex directora del Servicio Nacional de Menores (Sename), Marcela Labraña, aseguró que “luchó” por lograr que Daniela Vega fuera transplantada.

La niña de 13 años murió en 2015 luego de que su solicitud de ingreso a la lista de espera fuera rechazada.

Labraña, quien declaró esta tarde como imputada del caso Sename ante el fiscal del caso, Marcos Emilfork, resaltó que Daniela “tenía una medida de protección, estaba en la red del Sename”.

“No entiendo por qué no tenía la oportunidad de ser enlistada como candidata a trasplante. Tampoco en ese momento estaba pidiendo una prioridad, sólo estaba pidiendo que fuera candidata a trasplante”, afirmó Labraña.

Sobre las declaraciones de la ministra de Salud, Carmen Castillo, quien afirmó que los niños del Sename no son discriminados por el sistema, la ex directora aseveró que “(ella) tendrá que demostrarlo. A mí no me correspondía darle prioridad, el Servicio Nacional de Menores no es sectorialista de Salud, depende del Ministerio de Justicia. Pero vuelvo a reiterar, en ese momento, luché por el trasplante de esa niña“.

Debido a esto, la defensa de Labraña confirmó que pedirá un careo con la ex ministra de Justicia, Javiera Blanco y solicitó que citen a declarar a la actual directora del Servicio Nacional de Menores, Solange Huerta.

La ex directora del Sename también está siendo investigada como encubridora del homicidio calificado de Lissette Villa, hecho ocurrido en abril de 2016 en el Cread Galvarino.

