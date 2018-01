Congregación Marista de Chile reconoce “errores” al silenciar casos de abusos sexuales

“Jamás vimos nada. Y si alguien lo vio y avisó al director, él nunca lo transparentó. Cosa que solía ser costumbre”.

Esto es parte de las declaraciones que dieron tres voceros de la Congregación Marista de Chile en una entrevista otorgada al medio español El Periódico después de que el religioso Abel Pérez Ruiz reconociera en agosto del año pasado ante el Ministerio Público que cometió abusos sexuales durante años en al menos dos colegios de la orden.

Según confirmaron al interior de la Congregación, Pérez Ruiz declaró que había cometido abusos sexuales el 2010, pero muchas víctimas no denunciaron hasta años después, cuando el hermano fue formalizado.

Como dijo Mario Varona, los casos de abusos “no se ventilaban, ni para adentro ni para afuera. Pero también es falso que lo supiera todo el mundo” y agregó sobre lo que había escuchado de otro hermano también acusado, Armando Alegría, “no creí que se tratara de abusos sexuales, sino más bien de juegos eróticos y de fotografías de desnudos entre Armando y el muchacho”, y agregó, “lo que me contó a mí era como un secreto de confesión. No correspondía denuncia. De todos los formadores que escucharon otros casos ninguno presentó ninguna denuncia. Lo que correspondía era ayudar a la persona a enfrentar la situación”.

Y concluyó:

“Ningún provincial actuó. Yo mismo fui provincial y tampoco actué”

