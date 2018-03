Caso Corpesca: Jaime Orpis acusó de “arbitrariedad, discriminación y linchamiento” por proceso en su contra

“Arbitrariedad, discriminación y linchamiento” acusó el ex senador Jaime Orpis en el marco del proceso que se sigue en su contra por el caso Corpesca.

El ex parlamentario consideró “profundamente desproporcionada” la pena de 21 años de cárcel solicitada para él por la Fiscalía.

“El jueves la fiscal (Ximena) Chong y el fiscal (Julio) Contardo presentaron la acusación en mi contra, solicitando se me apliquen penas de cárcel que, sumadas, llegan a 21 años. Esta decisión es de una profunda injusticia por lo discriminatoria y desproporcionada, considerando que frente a situaciones similares tanto el Ministerio Público como los Tribunales de Justicia –incluyendo la Corte Suprema- han absuelto a los imputados o les han ofrecido salidas alternativas. En otros casos ni siquiera se han presentado querellas ni se ha investigado”, aseveró Orpis en una declaración enviada a Cooperativa.

El ex senador señaló que “en ninguno de los casos en que se investiga financiamiento irregular de la política un fiscal ha perpetrado una acto tan discriminatorio y arbitrario. Confío en que la Justicia ponga límite a este linchamiento del que he sido objeto y, aunque sea tarde, me permita defenderme”.

Orpis aseguró que ha colaborado con la indagación “entregando voluntariamente mi declaración, estando con licencia médica después de un infarto; reconocí los delitos que, efectivamente, cometí, y restituí los dineros. Sin embargo, aseveró rechazar “categórica y reiteradamente haber cometido el delito tributario”.