Ex ministro Campos reconoce que se negó a cumplir orden de Michelle Bachelet sobre Punta Peuco

A través de un video dirigido a miembros de la Gran Logia Masónica de Chile, el ex ministro de Justicia, Jaime Campos, se refirió a la polémica por el no cierre de Punta Peuco.

Según el ex secretario de Estado, hasta el viernes 8 de marzo no había recibido instrucciones por parte de la ex presidenta Michelle Bachelet para tomar una decisión sobre el penal.

Sin embargo, en el video, Campos explica que la noche del 10 y la mañana del 11 de marzo recibió de mala forma, según su percepción, instrucciones para llevar a cabo acto administrativo que no implicaba el cierre , pero que de alguna forma apuntaba a esa determinación.

El ex titular de Justicia aseveró que durante los años que estuvo al mando de la cartera le planteó a Bachelet en 6 oportunidades tomar una decisión sobre Punta Peuco, pero no fue escuchado.

Revisa el video a continuación:

FOTO: Agencia Uno .