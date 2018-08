Javiera Mena, la voz del documental sobre Gustavo Cerati

La serie “BIOS” de National Geographic retratará la trayectoria y vida de Gustavo Cerati en uno de sus capítulos. Serán dos horas recorriendo lo más íntimo del frontman de Soda Stereo y la voz que narrará la historia será la de una chilena: Javiera Mena.

La cantautora y productora nacional, que en abril de este año lanzó el álbum “Espejo”, fue elegida para relatar una investigación que promete material inédito y un acercamiento personal hacia el artista argentino fallecido en el 2014.

“He tenido muchas reuniones con el director, me ha dado muchos datos para poder enfrentar las entrevistas con propiedad y que sea de la mejor manera. Me he encontrado con sus amigos, con sus hijos y me doy cuenta que era una persona admirable: me inyectó energía, como que era de esas personas que no paraban, estaba todo el tiempo trabajando”, contó Mena.

Este capítulo larga duración de la serie de National Geographic será estrenado en todo Latinoamérica a fines del 2018, aunque las grabaciones ya están listas.