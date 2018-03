José Miguel Insulza sobre dichos de Guillier: “No debería haber ocurrido, pero no le demos una gravedad que no tiene”

El senador José Miguel Insulza, quien además fue gente de Chile ante la Corte de La Haya y Secretario General de la OEA, se refirió a las polémicas declaraciones de dijo Alejandro Guillier, parte de la comitiva que irá a los alegatos orales en La Haya.

Al respecto, Insulza fue enfático, y declaró:

“Lo que ha pasado no debería haber ocurrido, pero no le demos una gravedad que no tiene. Se ha recordado un episodio y eso no generó una obligación de negociar”