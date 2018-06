Jorge Concha por salida de Juan Barros de Osorno: “Cuando no hay paz en una iglesia local, es razón suficiente para remover a quien está encabezando esa comunidad eclesial”

Desde el jueves pasado el obispo de Malta, Charles Scicluna, y el sacerdote español Jordi Bertomeu, realizaron una visita a Osorno como enviados del Papa Francisco, con el fin de pedir perdón a nombre del Sumo Pontífice.

Sobre esta visita, conversamos en Duna en Punto con Jorge Concha Cayuqueo, administrador apostólico de la diócesis de Osorno.

Según Concha, sobre la misa que se llevó a cabo el domingo aseguró que “quedé impresionado con la cantidad de gente, cuando inició la misa estaba lleno de personas.”

Respecto de la misión vaticana de Scicluna y Bertomeu, el administrado apostólico señaló que “la gente está muy contenta, esto demuestra que en el corazón del pueblo de Dios está el reconocimiento de la Iglesia. En este tiempo de desconfianza, estos son signos de confianza para la gente”.

El religioso afirmó que lo que deberá enfrentar al mando de la diócesis “es complejo porque las aspiraciones de algunos sectores son muy grandes, que sobrepasan lo que podemos hacer a nivel local. El empeño va estar en escuchar y en dialogar, una forma de hacer iglesia juntos, con participación de todos y con el reconocimiento del rol de la mujer”.

“Espero que el Señor me ayude y nos ayude a mantenernos en su servicio, con las características que corresponden y que no se nos vayan los humos a la cabeza. Reconociendo que nosotros somos pecadores, somos personas que cometemos errores y por ahí nos tenemos que dejar ayudar por el espíritu de Dios y de la gente“, aseguró Concha .

Respecto de las fallas de la Conferiencia Episcopal, señaló que “no me queda muy claro, al Papa sí se le dieron informaciones y a mí me parecieron que eran las correctas, pero uno no sabe de cuántos otros grupos y organizaciones se llevan informaciones a la Santa Sede”.

Sobre la salida de Juan Barros, Concha dijo que “lo que sé es que tuvo mucho peso la situación que está la iglesia de Osorno, que está fracturada y no tiene paz”.

“Cuando no hay paz en una iglesia local, es una razón suficiente para remover a quien está encabezando esa comunidad eclesial”, aseveró el religioso pero aseguró “no conocer los otros motivos” de la salida de Barros.