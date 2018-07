Director de Voces Católicas por carta de Goic a Ezzati: “Hay que aceptar el pago de las reparaciones y tomar las medidas para que esto no vuelva a ocurrir”

“Al comienzo de tu servicio fue un signo extraordinario que te reunieras con (las víctimas de Karadima); después, lamentablemente, esto no continuó. Sé que han sido injustos, duros, incluso a veces han mentido, pero nada de aquello les quita la condición de víctimas heridas y dañadas”. Esto es parte de la carta que envió el obispo emérito Alejandro Goic a el cardenal Ricardo Ezzati, texto parte de los documentos que fueron incautados por el fiscal Emiliano Arias.

Sobre esto, el director de Voces Católicas, Sergio Micco, señaló en Duna en Punto que “en la carta se desprende primero que no se estaba tratando bien a las víctimas de Karadima, hay un error de no haberles dado la acogida suficiente (…) hay que aceptar el pago de las reparaciones y tomar las medidas para que esto no vuelva a ocurrir”.

Este texto fue escrito en 2013, mismo año que las víctimas del entonces párroco de El Bosque, Fernando Karadima, presentaron una demanda contra el Arzobispado de Santiago, ante esto, el abogado Juan Pablo Hermosilla aseguró que la carta ayuda a avanzar en los casos de abusos.

Al respecto, Micco señaló que “entre más tiempo pase y no se tomen medidas, nuestra impresión va a ser que la confiabilidad de la jerarquía de la Iglesia Católica y en particular el procedimiento que utiliza para investigar y sancionar a eclesiásticos va a seguir sufriendo corrosión en su confianza”.

“El cardenal Ezzati, con sus dos renuncias está asumiendo una responsabilidad política (…) habían demasiados casos que no fueron tratados a tiempo”, aseveró Micco.

Tras revelarse esta carta, la víctima de Karadima, Juan Carlos Cruz, aseveró “Impresionante como estos obispos corruptos y encubridores de Chile dicen algo para afuera y cuando se escriben entre ellos, esto. No tienen remedio ¡Que se vayan todos! Hipócritas”.