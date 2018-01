Arquitecto Juan Sabbagh: La Inmobiliaria Popular “está orientada para gente que no tiene la capacidad de llenar un papel para postular a un subsidio”

El martes el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue oficializó el lanzamiento del proyecto Inmobiliaria Popular, subsidiado por el Estado.

La iniciativa tiene por objetivo entregar una solución de vivienda a las familias vulnerables de la comuna por un precio justo.

Los arrendatarios pagarán un máximo del 25% de su sueldo familiar para habitar departamentos de aproximadamente 60 metros cuadrados, y sólo pueden permanecer ahí hasta cinco años, mientras ordenan su vida.

Sobre este proyecto conversamos en Hablemos en Off con el arquitecto que diseñó el proyecto, el Premio Nacional de Arquitectura 2002, Juan Sabbagh.

El experto explicó que la Inmobiliaria Popular refleja el quiebre de varios paradigmas en relación a la vivienda en nuestro país.

En general, el “sueño de la casa definitiva hoy se ha roto”. Eso se debe a que hay mucha movilidad social dependiendo, por ejemplo, de la edad de las personas.

“El paradigma de la vivienda definitiva es una cosa del pasado (…) Se acabó esa angustia de conseguir trabajo y quedarse ahí para la vida entera, y eso en el mundo de la vivienda pasa igual”, explicó.

Este proyecto está orientado justamente a personas que estén pasando por un periodo de transición.

“Es gente a la que se le da una oportunidad: un joven que recién se casa, un inmigrante que recién llega o una familia que no tiene donde llegar”, ejemplifica Sabbagh.

El arquitecto explicó que la iniciativa no representa una competencia para el mercado inmobiliario, puesto que está orientado a un público que las grandes constructoras no captan: “Es gente que no tiene la capacidad de llenar un papel para postular a un subsidio”, asegura.