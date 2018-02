Daniel Jadue e inmobiliaria popular: “Vamos a arrendar a precio justo un bien donde asumimos riesgos que el mercado no quiere asumir”

El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, se refirió a su último proyecto, el que no ha estado exento de polémicas.

En Hablemos en Off, entrevistado por Nicolás Vergara, Jadue aseguró que la motivación para crear la inmobiliaria popular, es acercar los arriendos a las posibilidades de las personas, “debería existir un arriendo a precio justo, y no en burbuja inmobiliaria, que cobra en Recoleta por ejemplo, 250 mil pesos por una pieza donde viven hacinados”.

Para llevar a cabo el proyecto el edil comentó que “la inmobiliaria popular es un acuerdo con una constructora del mundo privado para que nosotros podamos salir a arrendar a precio justo” y aseguró, “vamos a arrendar a precio justo un bien donde asumimos riesgos que el mercado no quiere asumir”.

Además de referirse a la inmobiliaria popular, consultado por la inmigración en Recoleta, Jadue comentó “tenemos la apuesta de generar interculturalidad desde la base. Hace años tenemos traductores de creole en los consultorios. Estamos construyendo una mejor comuna”. Y aseguró:

“Somos una comuna donde no preguntamos de dónde son o qué hacen para atenderlos. Tratamos a todo el mundo como iguales”

Política

Con respecto a un eventual pacto con el Frente Amplio, el alcalde sostuvo “miramos al Frente Amplio con alegría de gente que antes no tenía cómo participar y hoy está dentro”, pero clarificó en que no es un nuevo Partido Comunista, afirmando que “el Partido Comunista no es la izquierda, es parte de la izquierda”.