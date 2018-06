Rodrigo Valdés: “Si uno mira la situación fiscal y la histeria con la que se ha tratado, no calza”

En su columna en el diario El Mercurio, el ex ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, se refirió a “lo bueno, malo y lo feo, en materia fiscal”.

Sobre esto, el ex secretario de Estado aseveró en Hablemos en Off que “mi columna hace un parelé a una especie de bullying que hemos tenido por parte de Hacienda a la administración previa. Dos veces el ministro Larraín ha sido muy duro respecto de cómo recibió las finanzas públicas y si uno mira en perspectiva, las cifras muestran que fiscalmente Chile es uno de los mejores países del mundo”.

Según Valdés, el Gobierno ha sido poco preciso con las números y señaló que “partió con una histeria fiscal pero el esfuerzo ha sido chico”.

“La situación fiscal que tenemos no es tan alarmante. Si uno mira la situación fiscal y la histeria con la que se ha tratado, no calza”, aseguró el ex secretario de Estado.