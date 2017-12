“No hay duda de que la Nueva Mayoría se terminó y como proyecto político fracasó” declaró la DC Carolina Goic. ¿Estás de acuerdo con sus dichos?

La ex candidata presidencial de la DC, Carolina Goic se refirió a las crisis que vive el bloque oficialista y fue clara en decir que la Nueva Mayoría, “no hay duda que se terminó” y que como “proyecto político fracasó”.

En Ahora Noticias de Mega, la ex presidenta de la falange analizó la posibilidad de generar una coalición con el Partido Comunista, en especial tras los dichos de los diputados Hugo Gutíerrez y de Carol Kariola sobre los votantes de Sebastián Piñera.

“Ahí yo no tengo nada que ver. Cuando se trata en forma peyorativa al pueblo de Chile respecto de una elección, me parece que no son las prácticas que corresponden a una mirada más moderna de nuestro país. Por lo tanto yo no veo posibilidades ahí de una coalición con el Partido Comunista. Uno podrá trabajar en ciertos temas, pero otra cosa es una coalición que gobierne en conjunto”. señaló la ex abanderada.