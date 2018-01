Ante los cuestionamientos, Piñera defendió su gabinete argumentando que las “críticas no tienen ningún fundamento”, ¿Estás de acuerdo?

Tras la cena que compartió con sus ministro, el presidente electo Sebastián Piñera salió a defender a su gabinete, ante las críticas por algunos nombramientos.

El electo mandatario señaló que “críticas que, a mi juicio, no tienen ningún fundamento. ¿Qué están criticando? Yo creo que un punto muy importante en Chile es tener más tolerancia, sobre todo en temas valóricos”.

“Nosotros nunca cuestionamos las posiciones que tiene la actual ministra de la Mujer (Claudia Pascual), que es del PC, porque cada uno tiene su propia opinión”. Asimismo, insistió que “tenemos que aprende a ser más tolerantes”, agregó: “yo creo en la defensa de la vida, los valores que comparten la mayoría de los chilenos”.

Respecto al nombramiento de Roberto Ampuero como canciller, Piñera senaló que “yo creo que el canciller es uno de los nombres con más relaciones, especialmente fuera de Chile, y es una persona que tiene mucha experiencia en temas internacionales (…) he trabajado y he estudiado en conjunto los temas internacionales. Pero, además, le he pedido al actual ministro, Heraldo Muñoz, que en este período de transición él siga actuando como asesor”.

Sobre su futuro ministro de Educación, Gerardo Varela”, Piñera manifestó que “él tiene una larga experiencia en educación (…) es una persona con mucha experiencia”. Al mismo tiempo, subrayó para el sector la necesidad de que exista “un sistema mixto, tanto escuelas públicas como privadas”.



FOTO: Agencia Uno.