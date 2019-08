¿Quieres ir al teatro? Participa por entradas dobles para Teatro Mori

Teatro Mori Parque Arauco

El Test

“El Test” es una comedia con personajes muy identificables en una sociedad que tiene el dinero como medida de todas las cosas. ¿Qué escogerías? ¿100 mil dólares ahora mismo o 1 millón de aquí a diez años? Una pregunta que le sirve como mera excusa al autor para desencadenar toda una trama de enredos y destapar verdades escondidas que sacan lo peor del ser humano. Una ruleta de dilemas y enredos de mucho humor que llevará a los protagonistas a debatir sobre sus principios y sacar a la luz sus más oscuros secretos.

Coproducción: Mori –Acertijo

Autor: Jordi Vallejo

Dirección: Alejandro Goic

Elenco: Mónica Godoy, Josefina Montané, Ricardo Fernández y Elvis Fuentes.

Temporada: desde el 03 de mayo al 1 de septiembre.

Horarios: Viernes y sábado 22:45 horas, domingo 20:00 horas.

Entre ella y yo

“Entre ella y yo” es una comedia delirante, cargada de humor y situaciones radicales que se generan en la cabeza de sus protagonistas, Diego y Valeria, una pareja que, mientras espera el resultado de un test de embarazo, viven un sinnúmero de realidades asociadas a un ser extraño, a veces diabólico pero a quien es imposible no acurrucar o comer a besos: una guagua. Un hijo. Un sueño. Una pesadilla.

¿Qué es lo que sucederá si son padres? ¿Se distanciarán? ¿Fracasarán? ¿No dormirán más? Durante los cinco minutos de espera por un resultado, los protagonistas vivirán toda una vida de situaciones delirantes, llenas de risa y de incómodos silencios.

Coproducción: Mori -Acertijo.

Autor: Pablo Mir Dirección: Alexis Moreno Elenco: Nicolás Saavedra y Carmen Gloria Bresky.

Temporada: desde el 05 de abril al 3 de agosto.

Horarios: Jueves 21:00 horas, viernes y sábado 20:30 horas.

Felipe Avello, Corazón llenito en Miami

Disfruta el nuevo show de Felipe Avello, stand up comedy, música e improvisación. Un show de amor ahora en Miami.

Duración: 1 hora 20 minutos.

Edad: +16 años.

Temporada: Desde el 14 hasta el 28 de agosto (sólo miércoles 14, 21, 28).

Horarios: 21:00 horas.

Hijos de su madre

Cuatro estrafalarios hermanos se reúnen por la muerte de su madre. En este particular encuentro, surge la locura de cada cual y todos los conflictos pendientes que se tienen guardados. Las diferencias abismales entre sus personalidades, valores que se contraponen, y secretos que salen a la luz; provocan hilarantes peleas y discusiones. Este cuarteto disfuncional está mucho más cerca del odio que del amor y de la demencia que de la normalidad. En vez de sufrir por la partida de su madre piensan y defienden sus propios intereses con un ácido humor negro ¡Sálvese quien pueda y agache la cabeza desde la platea para que no le llegue un balazo de estos HIJOS DE SU MADRE!

Autor: Rodrigo Bastidas y Gabriel Prieto.

Compañía: Teatro Aparte Dirección: Rodrigo Bastidas.

Elenco: Magdalena Max-Neef, Elena Muñoz, Gabriel Prieto y Rodrigo Bastidas*.

*Nicolás Mena reemplaza a Rodrigo Bastidas las funciones del 8,9,10,15,16 y 17 de agosto.

Duración: 1 hora 15 minutos.

Edad: +10 años.

Temporada: Desde el 9 de agosto hasta el 14 de septiembre.

Horarios: Jueves 21:00 horas y viernes y sábado 20:30 horas.

Teatro Mori Bellavista

Beginning

“Tengo 38 años y he sido sensible toda mi vida, Danny”, dice Laura. Esta noche, sin embargo, podría ser diferente. La nueva obra de David Eldridge es una meditación irónica, divertida y conmovedora sobre la soledad, esa vergüenza privada de no estar en pareja en la era de Tinder y de alardear fraudulentamente en las redes sociales. Escrita con profundidad, humor, compasión y un agudo sentido del ridículo, la pieza se desarrolla inmediatamente después de la fiesta de inauguración del departamento de Laura.

Coproducción MORI

Autor: David Eldridge.

Dirección: Pablo Halpern.

Elenco: Manuela Oyarzún y Cristián Carvajal

Diseño de Escenografía y vestuario: Andrea Carolina Contreras

Diseño de iluminación: Rodrigo Ruiz

Productor en terreno: Jorge Salazar Duración: 1 hora y 20 minutos

Temporada: desde 4 de julio al 17 de agosto (con excepción del 1, 2, 3 y 8 de agosto) Horario: Jueves, viernes y sábado 21.00 horas.

Edad: +14

Los Cristianos

Hace diez años la iglesia del Pastor Paul quedaba en un humilde salón. Hoy caben miles de personas, con una cafetería en el lobby y una fuente bautismal del tamaño de una piscina. Pero hay otros cambios en marcha: el Pastor Paul ya no cree en el Infierno y va a predicar un sermón acerca de eso. Cree que sus fieles estarán felices de escuchar lo que tiene que decir, pero está muy equivocado…

La versión local de la pieza que The New York Times ha calificado como una “increíble obra sobre los misterios de la fe” cuestiona el poder de la Iglesia a través del texto de uno de los autores norteamericanos más brillantes de su generación: Lucas Hnath.

Autor: Lucas Hnath

Dirección: Ana López Montaner

Traducción: Bruce Gibbons Fell

Elenco: Braulio Martínez, Gastón Salgado, Alejandro Castillo, Ximena Carrera y Nidia Loyola

Diseño y dirección técnica: Álvaro Salinas

Director coro góspel: Marco Marchant

Cantantes-actores: Alexis Duhalde, Laura de la Maza, Carlos Fuentealba, Catalina Naveas, Claudia Iñiguez, Constanza González, Constanza Rodríguez, Mauricio Rodríguez, Xabier Usabiaga, Ibissa Rojas y Antonia Fuentealba

Sonido: Héctor Quezada

Producción: Laura de la Maza y Macarena Ibáñez

Co-producción: ICHN e Interdram.

Duración: 1 hora y 20 minutos

Temporada: Del 4 de agosto al 15 de septiembre*

*Del 4 de agosto al 18 de agosto funciones sólo los domingos a las 19:30 horas.

*Del 23 de agosto al 1 de septiembre funciones de viernes a domingo: viernes, sábado a las 20:30 horas y domingo a las 19:30 horas.

*Del 1 al 15 de septiembre funciones sábados a las 20:30 horas y domingo a las 19:30 horas.

Teatro Mori Vitacura

Reversible

El orden social cambió, o es posible que nunca haya sido el que creemos. Nos enfrentamos a un mundo donde las mujeres se reservan los puestos de poder, son las protagonistas en la política y los negocios, proveedoras, libres en derechos sexuales y reproductivos, repiten el mismo patrón sexista y abusan de su papel como sexo privilegiado. Los hombres son relegados al hogar, al cuidado de los niños y a las profesiones humanistas, se les cosifica y opina sobre sus cuerpos sin pudor con miradas provocativas, lascivas y comentarios despectivos, esclavos del yoga y expuestos al acoso. Es en este mundo donde encontramos a cuatro amigos, Paola, Elisa, Mateo y Daniel, quienes durante una cena debatirán sobre los eventos sociales del momento: igualdad salarial, cuota de género en la política y en el debate público, la minimización del trabajo masculino, la comunicación y libertad reproductiva entre otros. Con un diálogo dinámico, delirante y cómico nuestros personajes de desnudan y muestran sus muchas debilidades e inseguridades. La obra nos plantea un ejercicio social que nos invita al debate, desde el otro lado del espejo.

Autor: Claudia Pérez Dirección: Claudia Pérez

Elenco: Tatiana Molina, Claudia Pérez, Rodrigo Muñoz, José Luis Aguilera

Edad: +14 años Duración: 1 hora y 30 minutos

Temporada: desde el 2 de agosto hasta el 15 de septiembre (con excepción del 16 de agosto)

Horario: viernes y sábado 20.30 horas, domingo 20:00 horas.

Felipe Izquierdo, stand up

Felipe Izquierdo reaparece en versión stand up con su humor característico y nos plantea la sospecha de que todo es un complot y que mundo que se nos ofrece es una maraña de expectativas sobrevaloradas. El mismo comediante lo ha descubierto y ahora está dispuesto a develarlo: “El sexo no existe”, entre otras muchas revelaciones.

Autor y dirección: Felipe Izquierdo.

Elenco: Felipe Izquierdo.

Edad: +16.

Duración: 1 hora y 10 minutos.

Temporada: Desde el 2 de agosto al 31 de agosto.

Horarios: viernes y sábado 22:30 horas.

Floresta

Floresta es un mundo sensible, mágico, acogedor y lleno de texturas. Con el bosque en primavera y la tierra como entorno sugerente e iluminado, los actores esperan a los niños cantando alegremente mientras el público se sienta y se acomoda para disfrutar de la obra en familia. La aventura comienza con el amanecer y tres niños que buscan a su gato en el bosque; vivenciando diferentes aventuras, atravesando precipicios, convirtiéndose en animales y haciendo un picnic. Todo como pretexto para impulsar el dinámico juego de los opuestos, los niveles, la transformación y el descubrir. La búsqueda del gato y su presencia como pretexto del juego para así despertar en los niños la creación, imaginación, imitación, aprendizaje, sentido de pertenencia y recuerdo

Autor: Compañía Aranwa.

Dirección: Layla Raña Kanacri.

Compañía: Aranwa.

Elenco: Francisca Mendez, Gabriel Gana, José Tomás Celis.

Duración: 60 minutos.

Edad: desde los 3 meses a los 5 años.

Temporada: Desde el 3 de agosto al 1 de septiembre.

Horario: sábado y domingo a las 17:00 horas.

Teatro Mori Recoleta

Lear, el rey y su doble

Lear (Francisco Reyes), un rey viejo y cansado, prepara su fiesta de despedida mientras tortura al Bufón (Daniel Antivilo) quebrándole la cadera. Ambos establecen una relación de pugna y dependencia que lleva al rey a reconstituir su vida, sus miedos y su gran secreto: su relación con Cordelia, su hija menor. En este perverso juego, cuyo contexto es el incesto y el poder, el LEAR se desplaza, viaja, transita hacia el otro lado de la moral y perpetúa el curso de la acción; lo que provoca la indignación del bufón, que representa al pueblo, al que no quiere cortar cadenas, denunciar, ni mucho menos huir del vacío que significa el sin sentido del dolor humano. Lear predice, sabe, dispara por la espalda. Aquí no hay final, Lear es eterno.

“Lear, el rey y su doble” es una producción de la Corporación Cultural Municipal de Quilicura.

Autor: Flavia Radrigán.

Dirección: Jesús Urqueta.

Elenco: Francisco Reyes y Daniel Antivilo.

Duración: 1 hora y 10 minutos.

Edad: +14.

Temporada: Desde el 1 al 31 de agosto.

Horario: Jueves, viernes y sábado 21:00 horas.

Teatro Mori Vespucio

Felipe Avello, Corazón llenito en Miami

Disfruta el nuevo show de Felipe Avello, stand up comedy, música e improvisación. Un show de amor ahora en Miami.

Duración 1 hora 20 minutos.

Edad: +16 años.

Temporada: Desde el 1 de agosto al 30 de agosto.

Horarios: Jueves 1 a las 21:00 horas, Viernes 9 a las 20:30 y 22:45 horas, jueves 15 a las 21:00 horas, y viernes 30 a las 20:30 y 22:45 horas.

Las chicas del zapping

Los Hermanos Quintana nuevamente regresan a Chile con un refrescante espectáculo kitsch. Nuevos personajes y desopilantes situaciones en “Las chicas del zapping”, un espectáculo que fue estrenado en España en mayo de 2018 con excelente crítica. El fanatismo de unas divertidas empleadas del hogar por el mundo de la televisión nos llevará a disfrutar del sello inconfundible de la compañía, humor rápido y desenfrenado, con un cóctel de personajes y situaciones que nos harán reír de principio a fin.

Equipo artístico: Fernando Quintana, Luis Aliste, Edu Meza y Rodrigo Farah.

Autor y director: David Quintana.

Asistente de dirección: Fernando Quintana.

Coreografía: Ricardo Mata.

Diseño gráfico: Errez Eras (UOU).

Fotografía: Errez Eras/Claudia Abreu.

Escenografía: Daniel Mellado – Casa Fortuna.

Diseño de luces: Sebastián Llaneza.

Diseño de vestuario: Sebastian Ríos –Los Quintana.

Música original: Dario Segui – Synchroland.

Producción: Nyoman Entertainment.

Duración: 70 minutos.

Temporada: del 12 de julio al 3 de agosto.

Horario: viernes y sábado 21:00 horas.*

*Se suma función de domingo 4 de agosto a las 20:00 horas.

Cecilia, El musical

Una obra que cuenta la historia de una de las artistas más importantes de nuestro país: Mireya Cecilia Pantoja Levi, conocida como Cecilia, la incomparable. Este musical cuenta como una niña de Tomé llegó a ser la voz de los incomprendidos, de los rupturistas y de todos aquellos que iban en contra de lo establecido. Desde niña ya se vislumbra como esta pequeña con sólo 14 años comienza a dar atisbos de su única y particular personalidad que hasta los días de hoy nos sigue intrigando. A través de sus canciones se va forjando desde el inicio este gran musical. La historia de quien participó y ganó en el Festival de Viña del Mar. Conocerán también la gran amistad que tuvo con otra cantautora de nuestro país como lo fue Violeta Parra. Este musical nos envolverá en su historia y nos permitirá vivenciar la vida de la artista desde su música, considerada por ella como uno de sus tres grandes amores.

Autor: Agrupación Cultural Volaverunt.

Dirección: Gonzalo Tapia Becerra.

Compañía: Agrupación Cultural Volaverunt.

Elenco: Florencia Suau, Yasna, Alejandra Silva, Ivan Vargas, Roberto Armijo, Gabriel Urrutia, Maria Teresa Vargas, Tamara Galván, Paulina Barahona, Michael Olivera, Bryan Vallejos, Raisa Velásquez, Matías Cifuentes.

Producción: Roberto Armijo.

Diseño: Carlos Morales.

Música: Jorge Galván.

Gráfica: Francisco Araya.

Auspiciador: Estudio de Danza Ocho Pasos.

Banda Invitada: Kift Banda.

Duración: 1 hora y 30 minutos.

Edad: +5.

Temporada: Desde el 17 de agosto al 15 de septiembre.

Horarios: Sábado y domingo a las 20:00 horas.

Despierta Bello Barrio

Obra de teatro musical que narra la llegada de Haumaru, una tortuga contadora de historias, al cité Bello Barrio, un mágico lugar habitado por animales provenientes de distintos lugares de Chile y América Latina. A través de entretenidos cuentos y canciones, Haumaru enseñará a sus nuevos vecinos que, desde nuestras diferencias, podemos aprender a convivir.

Autor y dirección: Daniela Guzmán y Rafael de la Reguera.

Compañía: Volantín.

Elenco: Daniela Guzman, Óscar Latorre, Matías Muñoz, Tamara Pizarro, Alexis Obreque, Valeria Bahamondes, Claudia Trigo, María Ignacia Egaña, Rocío Nudman, Fernanda Rojas, Brandon Canales y Cristóbal Orellana.

Técnica: Teatro musical.

Duración: 50 minutos.

Edad: +3 años.

Temporada: Desde el 4 de agosto al 25 de agosto (extensión FAMFEST).

Horario: Domingo 17:00 horas.

