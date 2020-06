Participa por cupos para “Sinfonía Play”

Sir Simon Rattle, Claudio Abbado, Sir András Schiff, Martha Argerich, Lang Lang y Yo-Yo Ma, ente otros, son parte de “Sinfonía Play”, la temporada de conciertos de Fundación CorpArtes.

La primera temporada digital de grandes conciertos internacionales incluye 12 destacados conciertos que podrán ser vistos desde cualquier dispositivo a través de la web de Fundación CorpArtes y se irán liberandp cada dos semanas hasta completar toda la Temporada. Como una manera de acompañar a los espectadores, generar una mayor cercanía y aportar con mayor contenido, cada concierto será presentado por la destacada directora chilena Alejandra Urrutia, quien introducirá cada programa musical a través de cápsulas audiovisuales.

La Temporada comienza y termina con programas centrados en Beethoven e incluye una gran variedad de presentaciones, con programas sinfónicos, vocales y recitales, y conciertos “no tradicionales”, como es el caso del gran espectáculo de la mezzosoprano estadounidense Joyce DiDonato: In War and Peace, y 200 Motels – The Suites, una presentación músico-teatral del compositor, guitarrista y cantante Frank Zappa.

Cada concierto tiene un valor de $6.000 para público general, con la opción de comprar un Abono por los 12 conciertos de la Temporada, por el valor de $57.600. Los actuales Abonados de Fundación CorpArtes cuentan con el beneficio de acceder de manera liberada a todo el ciclo.

Próximos conciertos:

Gustavo Dudamel & Orquesta Filarmónica de Berlín – 12 de junio

El director venezolano dirige Chaikovski y Brahms en la Waldbühne de Berlín en 2014: A Midsummer Night, para celebrar el 450 aniversario de Shakespeare

Programa:

Piotr Ilich Chaikovski – La tempestad, fantasía sinfónica, Op. 18

Piotr Ilich Chaikovski – Romeo y Julieta, obertura

Johannes Brahms – Sinfonía n.° 1 en Do menor, Op. 68

Leonard Bernstein – Divertimento para orquesta

Gioachino Rossini – Guillermo Tell

Obertura

Paul Lincke – Berliner Luft

Recital de piano de Lang Lang – 26 de junio

Lang Lang, la Estrella del piano contemporáneo, da un recital excepcional con obras de Beethoven, Prokófiev, Albéniz y Chopin.

Programa:

Ludwig van Beethoven – Sonata para piano n.° 23 en fa menor, Op. 57, «Appassionata»

Allegro assai

Serguéi Prokófiev – Sonata para piano n.° 7 en Si bemol mayor, Op. 83

Precipitato

Isaac Albéniz – Iberia – Libro I

“Evocación”

Frédéric Chopin – Polonesa n.° 6 en La bemol mayor Op. 53, «Heroica»

Joyce DiDonato & Orquesta Il Pomo d’Oro: In War and Peace – 10 de julio

Joyce DiDonato canta In War and Peace: Armonía a través de la música con la orquesta Il Pomo d’Oro, bajo la dirección de Maxim Emelyanychev, en un concierto filmado en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona.

Programa:

Georg Friedrich Händel – Jephtha, HWV 70

I: «Some dire events hang o’er our heads…»

Leonardo Leo – Andromaca

Acto I: «Prendi quel ferro, o barbaro!»

Emilio de’ Cavalieri – Rappresentatione di Anima, et di Corpo

Sinfonia

Henry Purcell – Dido y Eneas

III: «Thy hand Belinda»

Georg Friedrich Händel – Agrippina, HWV 6

Acto II: «Pensieri, voi mi tormentate»

Georg Friedrich Händel – Rinaldo, HWV 7

II, 4: Lascia ch’io pianga

Henry Purcell – The Indian Queen, Z. 630

IV, 2: «They tell us that your mighty powers above»

Georg Friedrich Händel – Susanna, HWV 66

Acto II: «Crystal streams in murmurs flowing»

Georg Friedrich Händel – Rinaldo, HWV 7

I, 6: «Augelletti che cantate»

Georg Friedrich Händel – Giulio Cesare in Egitto, HWV 17

Acto 3: «Da tempeste il legno infranto»

Niccolò Jommelli – Attilio Regolo

I: «Per che di giubilo»

Richard Strauss – Morgen, op. 27 n.° 4

Yuja Wang, Michael Tilson Thomas & Orquesta Sinfónica de Londres – 24 de julio

La Orquesta Sinfónica de Londres celebra los 70 años de su director invitado, Michael Tilson Thomas, quien dirige Gershwin y Shostakóvich en este concierto en el Barbican Centre, en Londres.

Programa:

Colin Matthews – Hidden Variables (versión para orquesta)

George Gershwin – Concierto para piano en Fa mayor

Allegro Adagio – Andante con moto Allegro agitato

Francis Poulenc – Sonata for piano four hands, FP 8

III. Finale

Dmitri Shostakóvich – Sinfonía n.° 5 en Re menor, Op. 47

Moderato — Allegro non troppo Allegretto Largo Allegro non troppo

Steven Isserlis, Teodor Currentzis & Orquesta de Cámara Mahler – 7 de agosto

El talentoso director de orquesta griego Teodor Currentzis dirige a dos compositores modernos: Shostakóvich y Britten en el KlaraFestival, Brujas, en 2013, junto con esta destacada orquesta, fundada en 1997 por Claudio Abbado.

Programa:

Dmitri Shostakóvich – Concierto para violonchelo n.° 1 en Mi bemol mayor, O. 107

Allegretto Moderato Cadenza Allegro con moto

Benjamin Britten – Sinfonietta Op. 1

Poco presto ed agitato Variations Tarantella

Dmitri Shostakóvich – Sinfonía n.° 1 en Fa menor, Op. 10

Allegretto Allegro Lento Allegro molto

Lahav Shani, Martha Argerich & Orquesta Filarmónica de Israel – 21 de agosto

Lahav Shani dirige Beethoven y Brahms, junto a la leyenda del piano Martha Argerich.

Programa:

Ludwig van Beethoven – Concierto para piano n.° 2 en Si bemol mayor, Op. 19

Allegro con brio Adagio Rondo: Molto allegro

Fritz Kreisler – Liebesleid

Johannes Brahms – Sinfonía n.° 2 en Re mayor, Op. 73

Allegro non troppo Adagio non troppo Allegretto grazioso (Quasi andantino) Allegro con spirit

Frank Zappa: 200 Motels – The Suites – 4 de septiembre

Esta presentación fue el estreno en Francia de 200 Motels – The Suites, el alucinante fresco músico-teatral del compositor, guitarrista y cantante estadounidense Frank Zappa, inspirado en la vida del grupo de rock californiano The Mothers of Invention.

Sir Simon Rattle, Sol Gabetta & Orquesta Filarmónica de Berlín – 18 de septiembre

En este concierto, la violonchelista Sol Gabetta interpreta el Concierto para violonchelo de Elgar en su debut con la Orquesta Filarmónica de Berlín.

Programa:

György Ligeti – Atmosphères

Richard Wagner – Lohengrin, WWV 75

I: Preludio orquestal

Edward Elgar – Concierto para violonchelo en mi menor, Op. 85

Ígor Stravinski – La consagración de la primavera

Antonio Pappano, Janine Jansen & Orquesta Sinfónica de Londres – 2 de octubre

El destacado director Antonio Pappano dirige Sibelius, Bernstein y Nielsen, en un concierto con la violinista Janine Jansen, en el Barbican Centre, Londres.

Programa:

Jean Sibelius – Las oceánidas, Op. 73

Leonard Bernstein – Serenata (sobre «El banquete» de Platón) para violín, cuerdas, arpa y percusiones

Fedro: Pausanias Aristófanes

III. Erixímaco

Agatón Sócrates: Alcibíades

Carl Nielsen – Sinfonía n.° 4, Op. 29 «Inextinguible»

Allegro Poco allegretto

III. Poco adagio quasi andante

Allegro

Claudio Abbado, Ann Sofie von Otter, Jonas Kaufmann & Orquesta Filarmónica de Berlín – 16 de octubre

En 2011, el enorme Claudio Abbado regresa a la Filarmónica de Berlín, después de diez años de ausencia, para rendir tributo a Gustav Mahler al lado de la mezzosoprano Anne Sophie von Otter (una especialista mahleriana) y del tenor Jonas Kaufmann.

Programa:

Gustav Mahler – Symphony n.° 10 en Fa sostenido mayor

Andante — Adagio

Gustav Mahler – La canción de la tierra (Das Lied von der Erde)

Das Trinklied vom Jammer der Erde Der Einsame im Herbst Von der Jugend Von der Schönheit Der Trunkene im Frühling Der Abschied

Daniel Barenboim, Itzhak Perlman, Yo-Yo Ma & Orquesta Filarmónica de Berlín – 30 de octubre

Berlín, 1995. Daniel Barenboim, Itzhak Perlman y Yo-Yo Ma… tres artistas indispensables y legendarios se unen a la Filarmónica de Berlín en este concierto excepcional totalmente dedicado a Beethoven.

Programa:

Ludwig van Beethoven – Triple concierto para violín, violonchelo y piano en Do mayor, Op. 56

Ludwig van Beethoven – Fantasía coral para piano, coro y orquesta, Op. 80

