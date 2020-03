Contenido gratuito en tiempos de Coronavirus

Muchos son quienes en estos complicados tiempos de pandemia se tendrán que quedar en casa durante largos períodos para resguardar su salud.

Para algunos, esto puede convertirse en algo tedioso y frustrante y para pasar el tiempo. Es por esto que distintas compañías han decidido entregar a sus usuarios contenido totalmente gratuito para disfrutar.

También hay producciones audiovisuales para otros públicos, por ejemplo, “Adiós al Séptimo de Línea”, serie de historia basada en la célebre novela de Jorge Inostroza; “El Niño Rojo”, miniserie chilena que relata la infancia y juventud de Bernardo O’Higgins y “Los 80”, serie que relata la historia de una clásica familia chilena que vive en la época del mismo nombre; y muchas otras más.

Servicios de streaming con prueba gratuita

Varias son las plataformas de streaming como Netflix que, sin que nos demos cuenta ni les prestemos mucha atención, ofrecen tiempos de prueba (que rondan desde una semana hasta un mes) en el que podremos utilizar y ver todo el contenido que queramos.

Este es el caso de sitios como Amazon Prime Video, que ofrece 30 días de prueba y tiene una lista muy extensa de películas y series que nos tendrá ocupados durante un largo tiempo. Youtube Premium, que ofrece un mes de prueba y, aunque muchos no se familiaricen con él, tiene un montón de series bastante recomendables. HBO Go, el servicio que ofrece series como Game Of Thrones o Euphoria posee también un período de prueba de 14 días que nos permitirá engancharnos con un montón más de contenido.



El “Netflix chileno” hecho por el CNCA para el fomento de contenidos audiovisuales locales. Para muchos, ha pasado algo desapercibido hasta ahora. Sin embargo, es mucho y muy diverso el contenido que posee. Aquí, podremos encontrar películas como Joven & alocada (2015) de Marialy Rivas, Sangre eterna (2002) de Jorge Olguín, Gloria (2013), de Sebastián Lelio; El futuro (2013) de Alicia Scherson ; y documentales como Al unísono (2007), que relatan los inicios de Javiera Mena y Gepe. Éstas y muchas otras más son las cintas chilenas que podremos ver de manera totalmente gratuita.