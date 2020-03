Historias mínimas: “Mi pequeño ser de amor”

Las ansias de estar a tu lado y abrazarte me susurraban al oído.

El tiempo transcurrido sin duda ha dejado espacios vacíos y los abrazos quedaron congelados, junto con nuestras miradas.

La vida siempre se encarga de todo y así emprendí el vuelo hacia mi tierra antes de lo previsto.

En un recorrido de silencio y poca cercanía al mundo de personas que me rodeaba las horas se hicieron eternas, mas mi llegada fue segura y sin contratiempos.

Mi pequeño ser de amor, ahora debo tomar distancia obligatoria, pero el solo hecho de saberte más cerca tranquiliza a este corazón que te ama.

He renunciado a la pena, a las lágrimas y a quedarme sentada sintiendo lástima de mi misma. Me reconforto con que la distancia es menor y que me dieras la sorpresa de verte a dos metros con tu cabello dorado más la sonrisa preciosa.

Sabremos después de estos días darnos todo el amor que nos tenemos, abrazarte y besarte mirándote a los ojos como siempre lo hacíamos.

Te amo hijo mío.

Sinceramente, tu madre

