Fotógrafos de naturaleza chilena: Un regalo a la vista y el corazón

View this post on Instagram

¡Feliz luna Llena a todos! les regalo este mágico amanecer de Luna en la patagonia chilena al atardecer. Adicto a este momento de luz dinámica que nos regalan los astros. Una más del proyecto “Cazador de lunas”. Impresionante! Gracias mundo! 😍🙏 . Happy Full Moon to everyone! I give you this magical moonrise in Chilean Patagonia at sunset. Addicted to this moment of dynamic light that the stars give to us. One more of my freelance project “Moonhunter”. Impressive! thanks world🙏😍 . #fullmoon #moonrise #lunallena #cazadordelunas #moonhunter #timelpase #video #8K #chile #patagonia #surdechile #aysen #valledelaluna #movimiento #sombras #atardecer #sunset #epicphotography #timelapsephotography #timelapseoftheday #fotografiatimelapse #timelapsechile #cristianaguirrephotography #yourshotphotographer #natgeoyourshot #epic #chilegram #meditacion #paz #astros