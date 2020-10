“12×7” y “The Collection”: Los box set de Amy Winehouse

Solo lanzó dos discos de estudio en vida, pero Amy Winehouse sigue manteniendo un legado a casi 10 años de su fallecimiento.

Es por eso que dos nuevos box set serán lanzados, el primero de ellos el próximo 20 de noviembre, “12×7: The Singles”, que recopila todos los sencillos de sus álbumes como Stronger Than Me, You know I’m no Good y Rehab.

Además, este incluirá las versiones Live Lounge de “Valerie”, el remix de “Love is a Losing Game” y “Body and Soul” junto a Tony Bennet. Cada set viene acompañado con un libro de letras y tarjetas con su propio arte.

Dos semanas después aparecerá “The Collection”, la cual incluirá los tres discos completos (Frank, Back to Black y Lioness: hidden treasures), además de un CD en vivo con el “Live in London” y otro disco de remixes con artistas como Hot Chip y Ghostface Killah.

Por otro lado, la familia de Amy Winehouse también anunciaron una película biográfica para retratar a la “verdadera Amy”, según el padre de la cantante, a quien no le gustó el documental ganador del Oscar “Amy”.