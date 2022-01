¿Qué leía Simone de Beauvoir?

Durante los inicios del siglo XX, París era más que nunca la ciudad de los intelectuales de la época. La capital francesa ofrecía rincones perfectos para los lectores, como la histórica librería “Shakespeare and Company”. Fundada en 1919 por Sylvia Beach, que se dedicaba -y dedica- a la venta de libros en inglés en ese momento difíciles de conseguir a un precio razonable.

El servicio de la librería se presentaba como algo único. Por ocho francos y otros siete de depósito se podía solicitar un libro en préstamo, dos si se aumentaba la cifra hasta 12.

Todos los detalles se conocen gracias al trabajo trabajo del Shakespeare and Company Project, un equipo de la Universidad de Princeton, guiado por el profesor Joshua Kotin, los cuales van volcado el registro de la librería parisina de manera online. A través de estos datos se han descubiertos los gustos literarios de algunos de los grandes escritores que a menudo frecuentaban la tienda, como Gertrude Stein, James Joyce, Ernest Hemingway, Aimé Césaire, Simone de Beauvoir, Jacque Lacan y Walter Benjamin.

Los papeles escritos a mano muestran los nombres de los clientes y los libros pedidos en préstamo. En el caso de Simone de Beauvoir, la escritora y filosofa francesa, se llevó 20 publicaciones de diferentes escritores. Como The House in Paris de Elizabeth Bowen, The Years de Virginia Woolf, Native Son de Richard Wright, The Fifth Column and the First Forty-Nine Stories de Ernest Hemingway, entre otros 16 libros de otros autores.

Finalmente, el historial de préstamos de esos escritores se puede consultar libremente en la página del proyecto , por miembro o por libro.