35 años sin Andy Warhol, el artista que definió buena parte de la estética del siglo XX

El artista es famoso por su técnica pictórica, un estilo que definió su carrera y obra, al retratar a Marilyn Monroe o la famosa lata de sopa Campbell’s. Pero no solo es conocido por su icónica forma de plasmar, sino que fue todo un personaje del siglo XX que hizo grandes aportes a la cultura popular.

Warhol nació el 6 de agosto de 1928 en Pensilvania y pasó gran parte de su niñez sufriendo de Corea de Syndeham, una rara enfermada que le provocaba convulsiones involuntarias, obligándolo a pasar muchas veces por el hospital, donde empezó a desarrollar sus dotes artísticos.

Posteriormente, ingresó a la Carnegie Mellon University, donde estudiaría Arte Comercial y formaría diferentes grupos artísticos.

A fines de la década de los 40, Andy se mudó a New York, donde residió toda su vida y llevó a cabo gran parte de su obra. Inicialmente, se dedicó al arte publicitario y durante los 50 trabajó para la prestigiosa marca de calzado Israel Miller.

En este período, Warhol desarrolló su famosa técnica técnica pictórica, conocida como “línea seca“. Esta consistía en aplicar tinta en el papel y luego secarla mientras aún estaba húmeda, esto permitía que que a través del papel calco se pudieran generar numerosas copias de la obra original, lo que podemos ver en el famoso retrato de Marilyn Monroe.

En 1952, Galería Hugo de Nueva York organizó la primera exposición de Andy Warhol titulada “Quince dibujos basados en la obra de Truman Capote”. De ahí en adelante, se forjaría la leyenda de uno de los artistas que marcaron el estilo visual del siglo XX.

En 1962, inauguró el estudio The Factory (La Fábrica, en español), donde dio vida a sus más grandes creaciones, retratando muchos de los objetos cotidianos con los que compartía a diario y aplicando la filosofía de producir obras de arte tal como lo hace una fábrica con diferentes productos. Durante las décadas de 1960 y 1970 dio vida a “Latas de sopa Campbell’s “(compuesta por 32 lienzos), el “Díptico de Marilyn” (50 imágenes de la actriz) o la portada del disco “The Velvet Underground & Nico“.

Junto con su particular forma de arte, también aportó a la música con icónicas portadas de discos, como lo fue el mencionado caso de Velvet Underground (1967); “Sticky Fingers” de The Rolling Stones (1971); “Menlove Ave” de John Lennon (1986); Aretha de Aretha Franklin (1986),”Made in Spain” de Miguel Bosé (1984), entre otros.

Además de su aporte a la música, Andy Warhol incursionó en el cine, área donde produjo y dirigió numerosas cintas, entre las que se destacan “Sleep” (1964) y “Empire” (1964) y “Batman Dracula” (1964), la cual no fue visada por DC Comics.

Warhol murió en Nueva York tras presentar dificultades después de una operación de vesícula en el New York Hospital, debido a una repentina arritmia post-operatoria. Sus restos se encuentran en el cementerio católico bizantino de San Juan Bautista en Pensilvania.

Anteriormente, el artista sufrió un atentado contra su vida, cuando Valerie Solanas, una de sus colaboradoras en diferentes obras, le disparó en tres ocasiones a la entrada de su estudio. Se cree que Solanas pensaba que Warhol quería robar su trabajo, además, guardaba resentimiento luego de que este decidiera no producir un guión dramático.

