Los premios Razzie se arrepienten de haber nominado a Shelley Duvall como peor actriz

Hace pocos días, los fundadores de los premios Razzie, John J.B. Wilson y Maureen Murphy conversaron con la revista Vulture sobre la historia y actualidad del premio. En esta conversación reconocen estar arrepentidos de la nominación de Shelley Duvall a “peor actriz” en 1980.

Estos fueron creados por Wilson y Murphy en 1980, con el objetivo de premiar lo peor de la industria cinematográfica norteamericana y se demoraron pocos años en ser reconocidos como los más importantes al momento de valorar lo peor del cine en Hollywood cada año.

En varias oportunidades los premios han cometidos errores al momento de las nominaciones, pero no sido hasta que en esta entrevista a Vulture que los creadores de los Razzie han reconocido que estos galardones se equivocaron al menos en una ocasión.

Aquello es el caso de Shelley Duvall en la primera edición de los Razzie en donde la mayoría de los votantes estaba formada por compañeros de trabajos de Wilson y Murphy en una compaña que realizaba trailers de películas. Un día este grupo fue a ver ‘El Resplandor’ y no quedaron para nada contentos con el film, según comenta Wilson.

“La novela era mucho más asombrosa visualmente, mucho más aterradora, mucho más convincente, y no pudimos entender por qué comprarías una novela que tenía todas esas oportunidades visuales y luego no haces la poda ornamental, no haces las serpientes en la alfombra, no haces las visiones de los niños. Si vas a decir que es ‘El Resplandor’, tienes que tener ciertas cosas clave que estaban ahí. Y según tengo entendido, fue Kubrick quien decidió lo que recortaban de la novela. Así que no me siento tan mal por Stanley Kubrick” (quien fue nominado a “peor director”).