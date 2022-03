Madonna, Paul McCartney, Stevie Nicks y muchos más: El mundo de la música se une contra Putin

La invasión de Rusia a Ucrania, se ha tomado la agenda mundial, durante la última semana, nadie a quedado indiferente a este suceso. En el caso de los músicos, estos han salido en masa a criticar al presidente ruso Vladímir Putin por la acción bélica que pone en peligro la paz mundial.

Este es el caso de Madonna, la cual ha criticado profundamente al líder ruso por la guerra en contra de Ucrania, de hecho lo ha comparado con el fallecido dictador nazi Adolf Hitler, además demostró su apoyo al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

“Putin ha violado todos los acuerdos de derechos humanos existentes. Putin no tiene derecho a intentar borrar la existencia de Ucrania. ¡Lo apoyamos presidente Zelensky! ¡Estamos orando por ti y tu país! ¡Dios los bendiga a todos! No nos sintamos impotentes ante acciones geopolíticas de esta magnitud. Hay cosas que podemos hacer”, señaló Madonna en sus redes sociales.

El exBeatle, envió un mensaje de apoyo a los ucranianos a través de sus redes sociales.

“Recuerdo tocar para nuestros amigos en Ucrania en Independence Square en 2008 y he estado pensando en ellos en estos tiempos difíciles. Enviamos nuestro amor y apoyo. #StandWithUkraine”, posteó.

Remembering playing for our friends in Ukraine in Independence Square in 2008 and thinking of them in these difficult times. We send our love and support. 🇺🇦 #StandWithUkraine 1/2 pic.twitter.com/aGTQ3xW9KX

— Paul McCartney (@PaulMcCartney) February 28, 2022