¿Un crossover entre Django y El Zorro? Así sería la próxima película de Quentin Tarantino

Todavía no se concreta el estreno mundial de “Once Upon A Time In Hollywood”, la cinta más reciente de Quentin Tarantino, y ya se empezó a hablar sobre una nueva producción. Según confirmaron distintas fuentes al medio especializado Collider, el aclamado cineasta ya está dándole forma a su próxima película.

Se trata de un crossover entre Django y El Zorro, basada en una serie de historietas escritas por el propio director, y publicadas por Dynamite Entertainment y DC Comics tiempo atrás como secuela de la cinta “Django Unchained”. Tarantino se estaría asociando con el actor, guionista y comediante, Jerrod Carmichael , para co-escribir la película.

La historia se desarrolla varios años después de los eventos de “Django Unchained”. El protagonista sigue trabajando como cazarrecompensas en zonas del oeste y por casualidad se encuentra con el anciano y sofisticado Diego de la Vega, el famoso Zorro. Django se siente fascinado por este personaje inusual, y en poco tiempo se convierte en el “guardaespaldas” de Diego, lo que los lleva a una misión para liberar a los indígenas locales de la esclavitud.

Pese a que Tarantino ya ha dado luces de que “Once Upon A Time In Hollywood” sería su novena y última cinta, todo parece indicar que esta prometedora historia no sería algo para desechar. Aunque oficialmente, al menos de parte del director, no hay nada confirmado.