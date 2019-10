Tarantino, Scorsese y más: Aclamados cineastas eligen sus películas de terror favoritas

Entramos en la segunda mitad de octubre y se acerca la temporada de dulces, disfraces y, por qué no, de miedo. Halloween podrá ser una fecha comercial que a varios disgusta, pero también es una oportunidad especial para aprovechar de ver películas de terror.

Probablemente por eso IndieWire realizó una lista de las películas de terror favoritas de los directores de cine más aclamados en el mundo. La puedes revisar a continuación:

Quentín Tarantino: Audition (1999)

Film japonés dirigido por Takashi Miike. Presenta la historia de un ejecutivo que junto a un amigo cineasta realiza un casting de actrices, pero con la finalidad de encontrar una nueva esposa. Así, aprovecha la oportunidad para acercarse a una bailarina y adentrarse en una misteriosa y perturbante historia. Tarantino calificó Audition como una “verdadera obra maestra” en una entrevista en 2009.

Guillermo del Toro: Eyes Without a Face (1960)

Una película de terror franco-italiana de Georges Franju, donde Pierre Brasseur actúa como un cirujano plástico obsesionado con realizar un trasplante de cara a su hija después de que ella sobrevive a un terrible accidente automovilístico. “[El personaje principal es] como una no-muerta. Me influyó mucho con el contraste entre belleza y brutalidad. El choque de imágenes inquietantes y encantadoras rara vez ha sido más poderoso”, dijo Del Toro a Criterion hace tiempo, según publica IndieWire.

Martin Scorsese: The Innocents (1961)



La película de terror psicológico de Jack Clayton es considerada por muchos como una de las películas más terroríficas jamás hechas, y Martin Scorsese está de acuerdo. “Esta adaptación de Jack Clayton de “The Turn of the Screw” es una de las raras imágenes que le hace justicia a Henry James. Está bellamente diseñada y actuada, inmaculadamente filmada (por Freddie Francis) y muy aterradora”, escribió.

Christopher Nolan: Alien (1979)

Nolan ya ha confesado que desde niño ha sido un gran admirador de Ridley Scott. “Películas como “Alien” y “Blade Runner” me impresionaron porque crearon estos mundos extraordinarios que eran completamente inmersivos”.

Tim Burton: The Wicker Man (1973)



“Es como un musical extraño”, dijo Tim Burton a Rotten Tomatoes sobre este filme de 1973 de Robin Hardy. “Es realmente una película hipnótica y sorprendente. Es como un sueño extraño. No puedo ver algunas de estas películas [otra vez], porque juegan en tu mente como un sueño. Me recuerda a crecer en Burbank. Las cosas son bastante normales en la superficie, pero debajo no son lo que parecen. Encontré esta película como una mezcla tan extraña; los elementos son muy extraños”.