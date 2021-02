Predicciones: Las canciones que podrían ganar el Oscar según Billboard

El 15 de marzo se anunciarán las nominaciones de la ceremonia número 93 de los Premios de la Academia que entregará como todos los años, reconocimiento de diferentes áreas en el mundo cinematográfico y la entrega será el 25 de abril.

Billboard se aventuró con realizar predicciones para lo que será el galardón a la mejor canción original. Entre su vaticinio está que Leslie Odom Jr. podría tener dos nominaciones al Oscar (mejor canción original y mejor actor de reparto) por su trabajo en “One Night in Miami”. Mientras tanto, Diane Warren podría conseguir su decimosegundo premio a la mejor canción original.

Estas son las predicciones. ¿Estás de acuerdo?:

“Turntables” Janelle “Django Jane” Monáe, Nathaniel Irvin III, George “George 2.0” A. Peters II All In: The Fight for Democracy (Amazon Studios)

Monáe ha sido nominada ocho veces al Grammy, aunque aún no ha ganado. Irvin fue nominado al Grammy por coproducir Dirty Computer de Monáe, un álbum del año finalista hace dos años. Liz Garbus y Lisa Cortés dirigieron el documental.

“See What You’ve Done” Mary J. Blige, Nova Wav, DJ Camper Belly of the Beast (Independent Lens)

Blige fue nominado en esta categoría hace tres años por coescribir “Mighty River” de Mudbound. Ella competiría por convertirse en la segunda compositora negra, después de Siedah Garrett, en recibir dos nominaciones. DJ Camper ganó un Grammy hace dos años por su trabajo en el álbum homónimo de HER.

“Wuhan Flu” Sacha Baron Cohen, Erran Baron Cohen, Anthony Hines Borat Subsequent Moviefilm (Amazon Studios)

Sacha Baron Cohen y Hines compartieron una nominación al Oscar como mejor guión adaptado en 2006 por “Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan”. Es la décima película en la que Erran, hermano de Sacha, trabajó desde que rompió con Borat.

“Great Unknown”

X Ambassadors

The Call of the Wild (20th Century Studios)

X Ambassadors es un trío de rock, que está formado por Adam Levin y los hermanos Sam Harris y Casey Harris. Ellos aparecieron en “Sucker for Pain” y se hicieron cargo de la banda sonora de Suicide Squad en 2016.

“Husavik”

Savan Kotecha, Rickard Göransson, Fat Max Gsus Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga (Netflix)

Kotecha recibió nominaciones al Grammy y al Globo de Oro hace cinco años por coescribir “Love Me Like You Do” de Fifty Shades of Grey.

“Never Break” John Legend, Nasri Atweh, Benjamin Hudson McIldowie, Greg Wells Giving Voice (Netflix)

Legend ganó un Oscar, un Globo de Oro y un Grammy hace seis años por coescribir “Glory” de Selma. Wells ganó un Grammy en 2018 a la mejor banda sonora de compilación para medios visuales por The Greatest Showman. Por otro lado, Atweh está nominado al Grammy este año por coescribir “Slow Down”, un éxito de Skip Marley y HER.

“Square Root of Possible” Philip Lawrence, Michael Diskint, Davy Nathan Jingle Jangle: A Christmas Journey (Netflix)

Lawrence ha ganado siete premios Grammy, incluida la canción del año y la mejor canción de R&B por coescribir ” That’s What I Like” de Bruno Mars. Lawrence y Nathan coprodujeron esta pista con el profesional de la música cinematográfica Harvey Mason Jr.

“Fight for You” H.E.R., Dernst Emile II, Tiara Thomas Judas and the Black Messiah (Warner Bros.)

Estos tres escritores están nominados al Grammy este año por coescribir la socialmente cargada “I Can’t Breathe” de H.E.R, quien también fue nominada a la canción del año en los Grammy 2019 por coescribir “Hard Place”.

“Io Sì (Seen)” Diane Warren, Laura Pausini, Niccolò Agliardi The Life Ahead (Netflix)

Warren, nominado en 11 ocasiones, escribió la música y la letra original en inglés, por otro lado, Pausini y Agliardi escribieron las letras italianas que se escuchan en la película. “Io Sì (Seen)” compite por convertirse en la primera pista en un idioma que no sea el inglés en ser nominada desde el 2009.

“(If Only You Could) Save Me” Trent Reznor, Atticus Ross Mank (Netflix)

Reznor y Ross han ganado un Oscar, un Emmy y un Grammy por sus partituras y también tuvieron éxito en diferentes premios con esos proyectos. Colaboraron en “The Way It Used To Be” de Watchmen, que fue nominada al Emmy el año pasado por su excelente música y letra original.

“Rain Song”

Emile Mosseri

Minari (A24)

La canción, que se canta en coreano, y la ya mencionada “Io Sì (Seen)” compiten por convertirse en las primeras canciones no cantadas en inglés en ser nominadas en 11 años, al igual que “Rain Song”. Yeri Han, quien interpreta a una de las protagonistas, canta en esta balada que suena al final de la película.

“Only the Young”

Taylor Swift, Joel Little

Miss Americana (Netflix)

Swift aún no ha recibido una nominación al Oscar, pero ganó un Grammy por coescribir “Safe & Sound” de “The Hunger Games” y ha recibido tres premios Golden Globe. Little, en cambio, ganó un Grammy de la canción del año por coescribir “Royals” de Lorde.

“Loyal Brave True”

Jamie Hartman, Harry Gregson-Williams, Rosi Golan, Billy Crabtree

Mulan (Disney+)

Gregson-Williams recibió premios Grammy y Globos de Oro a la mejor banda sonora para medios visuales y mejor música original, por Las crónicas de Narnia: El león, la bruja y el ropero, pero este sería su primer premio al Oscar.

“How Can I Tell You?”

Lynn Ahrens, Stephen Flaherty

Nasrin (Virgil Films/Kino Marquee)

Ahrens y Flaherty recibieron dos nominaciones al Oscar, mejor canción original y mejor partitura, por la película de 1997 Anastasia. Ganaron un Tony a la mejor banda sonora original por Ragtime (1998) y han recibido tres nominaciones al Grammy al mejor álbum de teatro musical.

“Free”

Diane Warren

The One and Only Ivan (Disney+)

Warren fue la única autora de esta canción y fue la única escritora de ocho de sus 11 canciones nominadas al Oscar hasta la fecha.

“Speak Now”

Leslie Odom Jr., Sam Ashworth

One Night in Miami (Amazon Studios)

Odom está compitiendo por convertirse en el cuarto artista en recibir nominaciones por composición y actuación en el mismo año. Seguiría a Mary J. Blige, Lady Gaga y Cynthia Erivo. Ashworth recibió dos nominaciones al Grammy el año pasado por su trabajo con HER.

“Carried Me With You”

Brandi Carlile, Phil Hanseroth, Tim Hanseroth

Onward (Pixar)

Esta canción está nominada al Grammy este año como mejor canción escrita para medios visuales. Carlile y los gemelos Hanseroth recibieron nominaciones al Grammy a la canción del año por coescribir “The Joke” (2018) de Carlile y el éxito de regreso de Tanya Tucker, “Bring My Flowers Now” (2019).

“Rocket to the Moon”

Christopher Curtis, Marjorie Duffield, Helen Park

Over the Moon (Netflix)

Park, quien nació en Corea del Sur, coescribió la música y la letra del musical KPOP de 2017 fuera de Broadway. La película fue dirigida por Glen Keane, quien compartió un Oscar con el fallecido Kobe Bryant en 2018 por el corto animado Dear Basketball.

“Wear Your Crown”

Adam Anders, Peer Astrom, Matthew Sklar, Chad Beguelin

The Prom (Netflix)

Anders y Astrom recibieron tres nominaciones al Grammy a la mejor banda sonora recopilatoria para medios visuales por Glee: The Music, Volume 1 (2010), Glee: The Music, Volume 4 (2011) y Rock of Ages (2012). El co-creador de Glee, Ryan Murphy, dirigió The Prom.

“Uh Oh”

Cynthia Nabozny, Matias Mora, Mia Minichiello

Promising Young Woman (Focus Features)

Mora y Minichiello se unieron previamente para escribir “Our House” para la película de 2017 Gnome Alone; también trabajaron en la banda sonora de 2018 de Trolls: The Beat Goes On! Nabozny canta “Uh Oh” en la banda sonora de esta película (bajo su apodo Cyn).

“Green”

Abraham Marder

Sound of Metal (Amazon Studios)

Marder escribió esta canción para la película sobre un baterista de heavy metal cuya vida se ve interrumpida cuando pierde la audición. El hermano de Marder, Darius Marder, dirigió y coescribió el guión.

“The Plan”

Jacques Webster II, Ludwig Göransson, Ebony Oshunrinde

Tenet (Warner Bros.)

El ocho veces nominado al Grammy, Travis Scott, también conocido como Jacques Webster II, también interpreta la canción en la película. Göransson ganó un Oscar y un Grammy hace dos años a la mejor banda sonora original por Black Panther. También ganó un par de premios Grammy por “This Is America” ​​de Childish Gambino.

“Hear My Voice”

Daniel Pemberton, Celeste Waite

The Trial of the Chicago 7 (Netflix)

Pemberton espera su primera nominación al Oscar, pero ha recibido tres premios Golden Globe. Fue citado por sus partituras para Steve Jobs y Motherless Brooklyn, y como mejor canción original por la canción principal de Gold, que coescribió con Stephen Gaghan, Danger Mouse e Iggy Pop.

“Just Sing”

Justin Timberlake, Ludwig Göransson, Max Martin, Sarah Aarons

Trolls: World Tour (Universal)

Timberlake y Martin compartieron una nominación en esta categoría hace cuatro años por “Can’t Stop the Feeling!” de Trolls 1. Si esta canción es nominada, Trolls se convertirá en la cuarta franquicia cinematográfica desde 2000 en obtener dos nominaciones a la mejor canción original, después de El señor de los anillos, Toy Story y Frozen

“Tigress & Tweed”

Raphael Saadiq, Andra Day

The United States Vs. Billie Holiday (Hulu)

Saadiq fue nominado en esta categoría hace tres años por coescribir “Mighty River” de Mary J. Blige de Mudbound. Day, quien protagoniza la película como Holiday y es una fuerte candidata a una nominación a mejor actriz, ha recibido dos nominaciones al Grammy.

La mejor banda sonora:

Ammonite (Neon)

Dustin O’Halloran, Volker Bertelmann

Kate Winslet y Saoirse Ronan protagonizan este drama romántico que escribió y dirigió Francis Lee. O’Halloran y Bertelmann fueron nominados hace cuatro años para Lion. Los compositores tienen una segunda película en disputa, The Old Guard.

Da 5 Bloods (Netflix) Terence Blanchard

Blanchard fue nominada hace dos años por BlacKkKlansman. También postula con One Night in Miami. Si alguna de las dos bandas sonoras es nominada, se convertirá en el segundo compositor negro, después de Quincy Jones, en recibir dos o más reconocimientos de carrera en las partituras.

Emma. (Focus Features) Isobel Waller-Bridge, David Schweitzer

Waller-Bridge ha compuesto partituras para programas de televisión como Black Mirror, Vanity Fair y Fleabag. Schweitzer ha compuesto varias series de televisión de larga duración en Inglaterra, incluidas Bob the Builder y Digby Dragon.

The Glorias (Roadside Attractions/LD Entertainment)

Elliot Goldenthal

Goldenthal ganó en esta categoría hace 18 años para Frida, que, al igual que The Glorias, fue dirigida por Julie Taymor. Goldenthal tuvo otras dos nominaciones en la década de 1990 por Interview With the Vampire y Michael Collins.

Hillbilly Elegy (Netflix)

Hans Zimmer, David Fleming

Zimmer, quien ha acumulado 11 nominaciones al Oscar por sus bandas sonoras, ganó por El Rey León (1994). Tiene un segundo contendiente fuerte este año con Wonder Woman 1984.

Judas and the Black Messiah (Warner Bros.)

Mark Isham, Craig Harris

Isham fue nominado en esta categoría hace 28 años por A River Runs Through It.

The Life Ahead (Netflix)

Gabriel Yared

Yared ganó en esta categoría hace 24 años para The English Patient. Ha tenido otras dos nominaciones, por The Talented Mr. Ripley y Cold Mountain.

The Little Things (HBO Max/Warner Bros.)

Thomas Newman

Esta sería la decimoquinta nominación de Newman en esta categoría, lo que le permitiría adelantarse a Alex North como el compositor con más guiños sin ganar.

Mank (Netflix)

Trent Reznor, Atticus Ross

Esta es la cuarta película dirigida por David Fincher que Reznor y Ross hacen música, después de The Social Network, The Girl With the Dragon Tattoo y Gone Girl.

Ma Rainey’s Black Bottom (Netflix)

Branford Marsalis

Marsalis ha ganado tres premios Grammy, tanto en la categoría instrumental de pop como de jazz.

The Midnight Sky (Netflix)

Alexandre Desplat

Esta sería la duodécima nominación de Desplat en los últimos 15 años, más que cualquier otro compositor en este período de tiempo. Ganó por The Grand Budapest Hotel y The Shape of Water.

Minari (A24)

Emile Mosseri

Los créditos musicales anteriores de Mosseri incluyen The Last Black Man en San Francisco y siete episodios de Homecoming de TV. Tiene una segunda lucha en esta categoría con Kajillionaire.

Mulan (Disney+)

Harry Gregson-Williams

Las docenas de partituras anteriores de Gregson-Williams incluyen las cuatro entregas de la franquicia Shrek. “Loyal Brave True”, que él coescribió para esta película, está compitiendo por la mejor canción original.

News of the World (Universal)

James Newton Howard

Howard ha acumulado seis nominaciones por sus puntajes desde 1991, pero aún no ha ganado. También ha obtenido dos nominaciones a la mejor canción original.

One Night in Miami (Amazon Studios)

Terence Blanchard

La ganadora del Oscar Regina King dirigió esta película, un relato ficticio de una noche en 1964 cuando cuatro íconos de la época, Malcolm X, Muhammad Ali, Jim Brown y Sam Cooke, se reunieron para discutir sus roles en el movimiento de derechos civiles y la agitación cultural de los años 60.

Onward (Pixar)

Mychael Danna, Jeff Danna

Mychael Danna ganó en esta categoría hace ocho años por Life of Pi. Este es el duodécimo largometraje que ha compuesto con su hermano Jeff Danna. Los otros incluyen Lake View Terrace y un reinicio de The Addams Family.

Over the Moon (Netflix)

Steven Price

Price ganó en esta categoría hace siete años por Gravity, que fue solo su tercera banda sonora. Glen Keane dirigió Over the Moon, que presenta canciones originales compuestas por Christopher Curtis, Marjorie Duffield y Helen Park.

Pieces of a Woman (Netflix)

Howard Shore

Shore ha ganado dos veces en esta categoría por películas de la franquicia El señor de los anillos. También, fue nominado por la puntuación de Hugo (2011).

Shirley (Neon)

Tamar-kali

Tamar-kali, cantante, compositora y compositora de rock, tiene otras tres películas en disputa: The Assistant (Bleeker Street), John Lewis: Good Trouble (Magnolia Pictures) y Palmer (Apple TV +).

Soul (Pixar)

Trent Reznor, Atticus Ross (compositores); Jon Batiste (arreglos de jazz)

Reznor y Ross tienen otro fuerte candidato en disputa, Mank (Netflix). Pixar/Disney enviará tanto al equipo de Reznor, Ross y Batiste.

Sound of Metal (Amazon Studios)

Abraham Marder, Nicolas Becker

Además de co-componer la partitura, Marder co-escribió el guión con su hermano Darius Marder. Darius dirigió la película sobre un baterista de heavy metal que perdió la audición.

Tenet (Warner Bros.)

Ludwig Göransson

Göransson consiguió el trabajo porque el colaborador frecuente de Nolan, Hans Zimmer, fue contratado para componer Dune, de Denis Villeneuve, cuyo estreno está previsto para octubre.

The Trial of the Chicago 7 (Netflix)

Daniel Pemberton

Aaron Sorkin dirigió esta película sobre las siete personas en juicio derivadas de la agitación en la Convención Nacional Demócrata de 1968 en Chicago. Pemberton hizo la música para la película, como hizo el debut como director de Sorkin en 2017.

The United States Vs. Billie Holiday (Hulu)

Kris Bowers

Bowers obtuvo Green Book, el ganador a la mejor película hace dos años. Si Bowers y Terence Blanchard son nominados, sería la primera vez en la historia del Oscar que dos compositores negros son nominados en categorías de puntuación en el mismo año.

Wonder Woman 1984 (HBO Max/Warner Bros.)

Hans Zimmer

Zimmer fue nominado en esta categoría en las últimas cuatro décadas, desde la década de 1980 (Rain Man) hasta la de 2010 ( Inception , Interstellar y Dunkirk ). Tiene un segundo contendiente fuerte este año con Hillbilly Elegy (Netflix).