4 momentos que marcaron los Golden Globes y sus ganadores

El domingo se entregaron los premios de los Globos de Oros 2021, reconocimientos al cine y a la televisión enmarcados en el contexto de la pandemia, por eso esta versión se celebró de manera hibrida.

Tina Fey y Amy Poehler, desde Nueva York y Los Ángeles respectivamente, fueron las encargadas de presentar la 78ª edición de los premios, con la tradicional alfombra roja, esta vez de forma virtual, en donde los artistas mostraban sus looks desde sus casas.

Acá cuatro momentos que marcaron la premiación:

1.Chadwick Boseman y el emocionante reconocimiento

Chadwick Boseman, quien falleció a los 43 años el 28 de agosto de 2020 a causa de un cáncer de colon, ganó este domingo el Globo de Oro póstumo por su papel en “Ma Rainey’s Black Bottom”.

Su esposa, Taylor Simone Ledward, en medio de lágrimas, recibió el premio en su nombre: “No tengo sus palabras, pero tenemos que aprovechar los momentos para celebrar a quienes amamos”. “Él agradecería a Dios, agradecería a sus padres, agradecería a sus antepasados por su guía y sus sacrificios” agregó.

“Él diría algo hermoso. Algo inspirador, algo que amplificara esa pequeña voz dentro de nosotros que nos dice que podemos hacerlo, que sigamos adelante…”, continuó la viuda del difunto actor, quien agradeció de manera virtual debido a la pandemia.

Boseman se convirtió en el primer ganador póstumo afroamericano de estos premios y es el cuarto actor afroamericano ganador de la categoría mejor actor en drama después de Forest Whitaker en “The Last King of Scotland”, Denzel Washington en “The Hurricane” y Sidney Poitier en “Lilies in the Field”.

2. Jane Fonda y su discurso

Jane Fonda fue una de las pocas ganadoras que recibió el premio en persona y usó el escenario de los Globos de Oro al aceptar el Premio Cecil B. DeMille a la trayectoria para llamar a una mayor diversidad en Hollywood y celebrando a la “comunidad de narradores”.

Fonda afirmó que las historias nos permiten “tener empatía, reconocer que por toda nuestra diversidad todos somos humanos”. “Somos una comunidad de narradores, ¿verdad?, y en tiempos turbulentos como estos, desgarrados por la crisis, la narrativa siempre ha sido esencial”, agregó.

La actriz y activista de 83 años hizo un llamado a los líderes de Hollywood a “expandir esa carpa” para más voces. También agregó que:

“Existe otra historia que hemos temido ver y escuchar de nosotros mismos en esta industria, sobre cuáles voces respetamos y elevamos y cuáles desconectamos, a quién se le ofrece un puesto en la mesa y quién se queda fuera de las salas donde se toman las decisiones”.

3. La reacción de David Fisher al perder

David Fincher estaba nominado a mejor guion con su película “Mank”. Sin embargo, Aaron Sorkin lo ganó por “El Juicio de los 7 de Chicago”. Cuando anunciaron al ganador Fincher se tomó un shot de alcohol, causando divertidas reacciones en las redes sociales.

David Fincher with the best “oh I lost” reaction pic.twitter.com/CfQPw9YAOb — Mike Ryan (@mikeryan) March 1, 2021

4. Jodie Foster y su particular atuendo

Jodie Foster se convirtió en la primera persona en recibir un Golden Globe en pijama. Ella ganó el premio a mejor actriz de reparto en la película “The Mauritanian”. A través de streaming celebró dándole un beso a su esposa y acariciando a su perro.

Los ganadores de los Golden Globes