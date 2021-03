Este es el secreto mejor guardado de “El Agente Topo”

Este sábado 6 de marzo se celebran los Premios Goya, en donde la película “El Agente Topo” está nominada a Mejor Película Iberoamericana. La producción de Maite Alberdi también fue destacada por la academia de los Oscar.

Bajo este contexto la cineasta Maite Alberdi conversó con Market Chile, en donde confesó uno de los secretos del documental que está representando a Chile en diferentes premios internacionales.

“Yo creo que el secreto mejor guardado de El Agente Topo es que el día que él (Sergio Chamy) entró al hogar se quería ir. Como que dijo, ‘yo no me quiero convertir en una de estas personas y no quiero ser como un anciano más’. Entonces le dio pánico como que le diera demencia”, comentó la directora.

Además, Alberdi agregó que:

“Siempre dice que odió… como que él va a una clase de gimnasia de la municipalidad, pero no va a la clase de gimnasia para mayores, sino que a una clase de gimnasia normal. Entonces entró a ver la clase de gimnasia (del hogar) y vio que la clase de gimnasia era bajar el dedo y dijo ‘ah, no, me muero'”.

Fue así como el equipo le intentó de explicar que “no se preocupara, que él estaba ahí trabajando, que no se iba a convertir en uno más. Entonces fueron como tres días de ‘ok, esta película llegó hasta acá, este señor no se va a quedar’” dijo.