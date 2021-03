4 películas de Jean-Luc Godard tras el anuncio de su retiro del cine

Jean-Luc Godard dio una entrevista virtual en el marco del International Film Festival of Kerala, en la India, en donde afirmó su retiro del cine:

“Voy a terminar mi vida cinematográfica, mi vida como cineasta, haciendo dos guiones -reveló-; después de eso, diré adiós al cine”.

También, el cineasta aprovechó de dar su opinión sobre el futuro del cine tras la pandemia de coronavirus y el impacto del streaming:

“Pensé que lo más importante del cine era la producción y me di cuenta de que antes y ahora más que nunca, la distribución ha asfixiado la producción haciendo creer que presta un servicio al público; la distribución sirve al público, pero no la producción”, agregó.

4 películas para no perderse su trayectoria:

“Sin aliento”

La “nueva ola francesa” (Nouvelle Vague), es un movimiento cinematográfico que algunos críticos definen que inició con la película “Sin aliento”, en 1960 de Godard. Se caracteriza por ser una obra maestra del cineasta francés y una auténtica revolución en el cine.

Esta película le hizo un gran aporte al lenguaje cinematográfico por su fotografía, en la cual predomina la luz natural. Debido al blanco y negro de la época el director tuvo que jugar con las luces y sombras para generar una narrativa a través de ellas.

“Vivir su vida”

Algunos consideran que esta es la obra maestra de Jean-Luc, ya que muestra a través de una fría y degradante visión cómo es la condición humana. El cineasta repudiaba los clasismos, por lo tanto, dejó eso de lado y creó esta deprimente película en 1962.

“Alphaville”

Anna Karina, su entonces esposa y fallecida en 2019, junto al cineasta crearon reconocidas películas como “Una mujer es una mujer”, “Vivir su vida” o “Alphaville, un mundo alucinante”, entre otros títulos.

En 1965, crearon “Alphaville”, la cual expone una película de cine negro y ciencia ficción, que siguiendo con el estilo revolucionario del francés, propone un futuro con naves y robots sirvientes. Godard plantea una realidad futurista como nunca ningún cineasta antes había imaginado.

“Sympathy For The Devil”

Godard también trabajo con la banda de rock del momento, The Rolling Stones. En 1968 surgió la Revolución de Mayo en París, en donde el cineasta quiso plasmar en un documental temáticas como la políticas, ficción y música. Sympathy for the Devil fue el resultado.

“Sympathy for the Devil” es una de las más famosas canciones de los Rolling. El año 2004, la banda la incluyó en el puesto 32 de su lista de las 500 canciones más grandes de la historia. También, ha sido utilizada para varias bandas sonoras de películas y series.