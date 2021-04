A un paso de los Oscar: ¿Dónde ver las nominadas a mejor película?

Estas son las principales:

Mank – David Fincher

Es una de las películas con más nominaciones a los Premios Oscar 2021. La cinta narra la historia detrás de la creación de uno de los clásicos más importantes de la historia del cine, ‘Ciudadano Kane’. Algunas de las categorías que está compitiendo es: mejor película, director, actor principal con Gary Oldman, actriz de reparto con Amanda Seyfried, entre otras.

¿Dónde se puede ver?: Netflix

The Trial of The Chicago 7 (El juicio de los 7 de Chicago) – Aaron Sorkin

Esta película trata de la acusación de siete personas por conspiración en 1968. La cinta política compite en mejor película, actor de reparto con Sacha Baron Cohen, guion original, entre otras.

¿Dónde se puede ver?: Netflix

Promising Young Woman (Hermosa Venganza) – Emerald Fennell

Esta cinta cuenta la historia de una mujer que comienza a vengarse tras un traumático evento de su juventud. Tiene 5 nominaciones en esta premiación: mejor película, actriz principal con Carey Mulligan, director, guion, entre otras.

¿Dónde se puede ver?: Se puede arrendar en servicios VOD como Amazon

Nomadland – Chloe Zhao

Esta cinta fue ganadora del Critic Choice y el Globo de Oro a mejor película. Así mismo, Chloe Zhao podría convertirse en la segunda mujer en lograr el Oscar a Mejor Dirección. Cuenta con 6 nominaciones, entre ellas, mejor actriz con France McDormand, guion, fotografía, entre otras.

¿Dónde se puede ver?: Hulu y en Disney+ desde el 30 de abril.

Sound of Metal (El sonido del Metal) – Darius Marder

Esta película narra la vida de un baterista de heavy metal que pierde la audición de manera súbita. Tiene 6 nominaciones, entre ellas está mejor película, actor principal con Riz Ahmed, actor de reparto con Paul Raci), entre otras.

¿Dónde se puede ver?: Amazon Prime

The Father (El Padre) – Florian Zeller

Es una cinta británica que está basada en una obra teatral. Tiene 6 nominaciones este año a mejor película, director, actor principal con Anthony Hopkins, actriz de reparto con Olivia Colman), entre otras.

¿Dónde se puede ver?: Solo en cines (Cine Online Cinemark y Hoyts desde el 22 de abril, durante cinco días).

Judas And The Black Messiah (Judas y el Mesías Negro) – Shaka King

Este largometraje cuenta la biografía de la traición de Fred Hampton, presidente de los “Black Panter” en 1960. Está nominada a 5 premios, mejor película, actor de reparto con Lakeith Stanfield y Daniel Kaluuya, guion y fotografía

¿Dónde se puede ver?: Se puede arrendar en servicios VOD como Amazon

Minari – Lee Isaac Chung

Esta cinta cuenta la historia de familia surcoreana que intentan triunfar en la Estados Unidos rural durante la década de los 80’. Tiene 6 nominaciones a los Oscar, a mejor película, director, actor principal con Steven Yeun, actriz de reparto con Youn Yuh-jung, entre otras.

¿Dónde se puede ver?: NMo está disponible aún, pero será estrenada próximamente por Diamonds Films Chile.

Con ayuda de Isidora Díaz.