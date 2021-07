“Legalmente Rubia”: 20 años de la comedia que rompió con estereotipos

Aunque parezca increíble, es cierto. “Legalmente Rubia” cumplió 20 años.

La comedia romántica que rompió con varios estereotipos se ha convertido en un clásico del cine y muchos son los que se la repiten ha pesar de haberla visto muchas veces.

“Legalmente Rubia”, estrenada en 2001, fue la primera película que se atrevió a mostrar la sororidad en clave de comedia romántica y que rompió con el estigma de “las rubias son tontas”. Una película que permitió a su personaje principal buscar su camino y descubrirse en distintas facetas, incluso desconocidas para ella misma.

Elle, el personaje principal, interpretado por Reese Witherspoon, decide entrar a estudiar leyes a Harvard siguiendo a su novio, el que prontamente termina con ella sin creer en sus capacidades. Ella, rubia, popular, inocente y muy estudiosa se sorprende a sí misma al darse cuenta que no necesita a un hombre al lado para triunfar y que, además de ser la mejor de su clase, se convierte en una excelente abogada.

Hoy, a través de sus redes sociales, Reese Witherspoon recordó el estreno de la película con varias fotos del filme que la consagró en el cine.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Reese Witherspoon (@reesewitherspoon)

Y cómo olvidar las clases de pose que Elle le dio a una peluquería completa

Un día como hoy, pero hace 20 años, Reese Witherspoon nos enseñaba por primera vez a “inclinar y posar” en #LegalmenteRubia. (¡Tiene un 98% de posibilidades de éxito!) pic.twitter.com/fdPqZUGYz5 — La Cosa Cine (@lacosacine) July 13, 2021

La inspiración

La película está basada en el libro que escribió Amanda Brown, quien llevó su experiencia en la universidad al papel.

Amanda estudió derecho en la Stanford Law School a finales de la década del 90, pero no tuvo una buena experiencia. Semanalmente le escribía a sus padres y amigos contándoles que no era tomada en serio por sus compañeros por su aspecto o porque sus gustos no coincidían.

Un detalle: las cartas las escribía en papel rosado con un lápiz con un pompón en la punta.

En el 2000 Marc Platt leyó el libro de Amanda y se puso en contacto con ella para adaptarlo al cine.

“La historia que cuenta el personaje de Elle Woods no sólo es muy graciosa y hasta sexy, sino que es realmente una fábula de empoderamiento. Cuando el mundo ve a Elle, sólo puede ver a una rubia tonta y nada más. Sin embargo ella no sólo no se juzga a sí misma sino que no juzga a nadie. Ella cree que cualquiera puede ser increíble y no deja que nada cambie esa idea. Es realmente una heroína moderna”, comentó Platt hace un tiempo.

Imposible no recordar una de las frases inspiradoras del discurso de Elle cuando se gradúa de abogada: