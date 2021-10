El trágico accidente de Alec Baldwin en set de grabación: Mató a directora de fotografía de película que grababa

Una verdadera pesadilla está viviendo el actor Alec Baldwin. En plena grabación de su nueva película “Rust” mató accidentalmente a la directora de fotografía Halyna Hutchins, al disparar una pistola que estaba siendo usada en las grabaciones, sin saber que estaba cargada. Y hasta ahora nadie nadie sabe por qué.

El accidente, además de provocarle la muerte a Hutchins, también hirió al director de la película, Joel Souza.

As is profoundly true in the art of cinematography, words alone cannot capture the loss of one so dear to the AFI community. At AFI, we pledge to see that Halyna Hutchins will live on in the spirit of all who strive to see their dreams realized in stories well told. pic.twitter.com/zhZphl81Us

— AFI Conservatory (@AFIConservatory) October 22, 2021