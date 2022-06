“Blonde”: La biopic sobre Marilyn Monroe -solo para adultos- ya tiene trailer

El próximo 23 de septiembre llegará a las pantallas de Netflix la biopic de Norma Jeane Mortenson, o como es mundialmente conocida: Marilyn Monroe.

Se trata de Blonde, una producción cinematográfica dirigida por Andrew Dominik (The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford) y que tendrá a Ana de Armas como protagonista.

Uno de los factores más emblemáticos que tendrá la película es que tiene la calificación cinematográfica NC-17 de la Motion Picture Association de Estados Unidos, la cual no acepta espectadores menores a los 17 años.

Esta clasificación usualmente es evadida por los estudios cinematográficos, ya que se considera como una condena para la recaudación. De hecho la película más exitosa de este tipo es El Último Tango en París (1973), que logró recaudar $36 millones de dólares y originalmente estaba en la clasificación X por su contenido sexual explícito

Eso sí, el foco no estará puesto ahí, ya que está basada en la novela de Joyce Carol Oates, donde se propondrá “reinventar la vida de Marilyn Monroe, explorando la división entre su imagen pública y su vida privada”.

Esto es parte del trailer de Blonde, que te presentamos a continuación: