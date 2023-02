Everything Everywhere All At Once: La película que une a David Byrne y Stephanie Hsu en los Premios Oscar 2023

La Academia anunció en sus redes sociales que David Byrne se presentará en los Premios Oscar 2023.

El ex Talking Heads interpretará su canción original “This Is A Life”, de la película Everything Everywhere All At Once, en la que también está nominado. El legendario cantante se une a Rihanna, quien también se presentará en la ceremonia y está nominada en la misma categoría que Byrne.

Además, Byrne cantará su balada aclamada junto a Stephanie Hsu, una de las actrices de la película. Hsu, quien interpretó a Joy Wang en la aclamada película, también está nominada en la categoría de Mejor Actriz de Reparto.

Cabe destacar que la película tiene 11 nominaciones en total, incluyendo Mejor Banda Sonora de Son Lux y Canción Original para David Byrne. Este último ya ha ganado un Premio de la Academia a Mejor Banda Sonora por su trabajo en The Last Emperor, pero esta será su primera presentación musical en la ceremonia de los Oscar.

La entrega de premios se llevará a cabo el domingo 12 de marzo y desde la fanaticada se declaran ansiosos por ver la actuación de Byrne y Hsu juntos en el escenario.

La Academia anunció a los artistas que se presentarán en los Premios Oscar 2023. Rihanna interpretará “Lift Me Up de Black Panther: Wakanda Forever”, mientras que Sofia Carson cantará “Applause de Tell It Like a Woman”.

Además, aún faltan por confirmar dos artistas más para la ceremonia. Se espera que los representantes de RRR, la película india favorita a ganar, sean los próximos en anunciarse. También se espera una tercera presentación de Lady Gaga, quien cantaría “Hold My Hand” de Top Gun: Maverick.