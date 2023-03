Oscar 2023: Rihanna y Lady Gaga pierden la estatuilla, pero se roban las miradas

Sin duda de lo más esperado de la noche fueron las presentaciones de las candidatas a Mejor canción auténtica en los Premios de la Academia 2023, desde la enérgica actuación de “Naatu Naatu” hasta las exhibiciones de renombrados artistas musicales como Lady Gaga y Rihanna.

El evento inició con “Aplausos”, de la laureada Diana Warren, quien ha sido nominada en 14 ocasiones, por el documental “Dilo como una Mujer”. La melodía fue interpretada en vivo por Sofia Carson. Seguidamente, Stephanie Hsu, aspirante al premio de Mejor actriz secundaria, se unió a David Byrne para cantar “Esta es la Vida”, de “Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo”.

Los vocalistas Rahul Sipligunj y Kaala Bhairava deleitaron al público en el Teatro Dolby con la canción viral de RRR. Un conjunto de más de 20 bailarines ejecutó impecablemente la contagiosa coreografía. Lamentablemente, los protagonistas Ram Charan y NTR Rama Rao Jr. no participaron en la danza de la gala, aunque sí asistieron a la ceremonia.

Posteriormente, llegó el turno de Lady Gaga, quien originalmente tenía previsto no actuar durante la ceremonia debido a sus compromisos con “Joker: Folie à Deux”. Sin embargo, cambió de opinión en el último momento para interpretar “Hold My Hand” de “Top Gun: Maverick”. Al final de la canción, se proyectó una diapositiva en la pantalla en homenaje a Tony Scott, director de la original “Top Gun”, quien falleció en 2012.

Sin maquillaje y usando una polera y jeans, la cantante comenzó su espectáculo contando parte de la historia del tema.

La última actuación de la noche estuvo a cargo de Rihanna con “Lift Me Up”, tema de “Pantera Negra: Wakanda para Siempre” que rinde tributo al fallecido Chadwick Boseman.

Al final, la Academia decidió premiar con la estatuilla a Mejor canción original a “Naatu Naatu”.

A continuación, revisa las presentaciones de candidatas en la categoría de los Premios Óscar 2023:

“Applause”, de Tell It like a Woman

A maravilhosa @sofiacarson cantando “Applause”, indicada ao #Oscars de Melhor Canção Original! pic.twitter.com/eUTEqjhO2t — Universal Music Brasil (@umusicbrasil) March 13, 2023

“This Is A Life”, de Todo en todas partes al mismo tiempo

MULTIFACETADA! Confira a performance de “This is a Life” de Stephanie Hsu e David Byrne no #Oscar pic.twitter.com/laC7JxVSsG — Stephanie Hsu Brasil (@stephaniehsubr) March 13, 2023

“Naatu Naatu”, de RRR

“Hold My Hand”, de Top Gun: Maverick

“Lift Me Up”, de Pantera Negra: Wakanda por siempre

In Memoriam con Lenny Kravitz

Durante el segmento “In Memoriam” del clásico evento de la Academia, se rindió homenaje a los miembros de la industria que fallecieron en el último año. La emotiva presentación contó con la participación de Lenny Kravitz, quien interpretó su conmovedora canción “Calling All Angels” al piano.

En la pantalla, se mostraron las fotos de destacadas personalidades que partieron y dejaron un gran legado en la industria, tales como Olivia Newton John, Irene Papas, Ray Liotta, Mike Hill, Irene Cara, Jean-Luc Godard, Burt Bacharach, Angela Lansbury, Wolfgang Petersen, Gina Lollobrigida, Vangelis, James Caan y Raquel Welch.